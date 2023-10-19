NASA Biosignatures IDEAS Lab：立即申请以获得独特的研讨会体验

NASA 的天体生物学计划为美国机构的科学家提供了参与 Biosignatures IDEAS 实验室的激动人心的机会。 这个创新研讨会旨在通过实时同行评审制定新的、突破性的资助提案。

Biosignatures IDEAS 实验室将包括虚拟会前会议、现场会议和虚拟会议。 现场会议将于6年8月2024日至16日举行，而虚拟会议将于23月1日、XNUMX日和XNUMX月XNUMX日举行。

通过参加本次研讨会，科学家将有机会与同行合作，获得宝贵的反馈，并实时完善他们的资助提案。 最终目标是制定一套提案，并考虑通过外星生物学计划提供资金。

感兴趣的科学家可以访问官方网站【申请链接】申请加入Biosignatures IDEAS实验室。 在这里，他们可以找到有关研讨会的更多信息并提交申请。

这种独特的研讨会经验对于天体生物学领域的科学家来说是一个将他们的研究推向新高度的绝佳机会。 通过参与实时同行评审和协作，参与者将能够完善他们的想法并制定强有力的资助提案，这些提案有可能为该领域做出重大贡献。

不要错过这个成为 NASA Biosignatures IDEAS Lab 成员的机会。 立即申请，将您的研究提升到一个新的水平！

定义：

– 生物特征：可以在各种环境中检测和研究的过去或现在生命的指标。

– IDEAS：发展、探索和科学创新——该计划旨在促进太空探索领域的合作和变革性想法的发展。

来源：

– NASA 天体生物学计划 [未提供 URL]

– 外星生物学计划 [未提供 URL]