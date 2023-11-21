新文章：NASA 宇航员工具包的计划外之旅

在一次不寻常的事件中，美国宇航局宇航员的一个工具包在最近的一次太空行走中脱离束缚后，承担了卫星的新角色。 这一意外事件引起了太空爱好者和天文学家的关注，突显了宇航员在太空独特环境中面临的挑战。

在国际空间站 (ISS) 外进行维护行走时，美国宇航局 (NASA) 宇航员贾斯明·莫格贝利 (Jasmin Moghbeli) 和洛拉·奥哈拉 (Loral O'Hara) 失去了装满工具的贵重白色挎包。 该工具包目前在距离地球表面约 200 英里的地方绕地球运行，英国的观察者可以用望远镜或双筒望远镜发现它。

尽管人们对太空碎片表示担忧，但美国宇航局官员已保证，该工具包不会对国际空间站或轨道上的其他卫星构成直接威胁。 该机构正在积极监测其轨迹，并预测它将在轨道上停留几个月。

这一事件提醒我们，即使是经过最仔细计划的任务，太空任务期间也可能出现复杂性和意想不到的障碍。 随着工具包旅程的继续，太空爱好者和天文学家对其短暂的轨道逗留着迷。

这并不是宇航员第一次在太空中丢失装备。 NASA 宇航员埃德·怀特 (Ed White) 在 1965 年美国首次太空行走中丢失了一只备用手套。2008 年，NASA 宇航员海德玛丽·斯特凡尼辛-派珀 (Heidemarie Stefanyshyn-Piper) 也意外掉落了一个工具包，2017 年，两名 NASA 宇航员在进行维修时丢失了一块隔热板。

美国宇航局目前正在调查这一事件，并采取额外的安全措施，以防止在未来的太空行走中发生此类事件。 同时，该工具包已被归类为太空垃圾，并分配了标识符58229/1998-067WC。

常见问题解答：

问：工具包对国际空间站或其他卫星是否构成威胁？

答：不会，据 NASA 官员称，该工具包不会对国际空间站或轨道上的其他卫星构成直接威胁。

问：观察者如何追踪工具包的轨道？

答：可以使用望远镜或双筒望远镜观察工具包，特别是在英国。

问：这是宇航员第一次在太空中丢失装备吗？

答：不会，以前曾发生过宇航员在太空行走期间无意中丢失设备的情况。

问：NASA 正在采取哪些措施来防止类似事件发生？

答：美国宇航局正在调查这一事件，并为未来的太空行走实施强化的安全措施。

问：工具包预计在轨道上停留多长时间？

答：美国宇航局预测该工具包将在轨道上停留几个月，然后在地球大气层中解体。