银河护卫队卷。 3 卖空科学却俘获人心

银河护卫队卷。 《3》以其星际冒险吸引了观众，但美国宇航局宇航员克里斯·哈德菲尔德最近的分析表明，这部电影在科学准确性方面存在一些随意之处。 具体来说，哈德菲尔德指出了星爵在没有穿宇航服的情况下长时间漂浮在太空中的场景中的一个错误。

哈德菲尔德解释说，实际上，如果人类在没有任何保护的情况下留在太空中，只能活很短的时间。 血液中的氧气会在 15 秒内耗尽，导致失去知觉，在 90 秒内，身体会遭受永久性损伤，导致死亡。 虽然影片描绘了戏剧性的视觉效果，例如星爵面部肿胀和脸上结霜，但哈德菲尔德认为这些效果不会发生到如此极端的程度。

他还指出，对于像格鲁特这样的角色来说，这种情况会更合理，因为一棵有感知的树可能能够在太空中生存，而不会遭受与人类相同的负面后果。

值得一提的是《银河护卫队》。 《3》并不是该系列中第一部描绘太空中处于危险之中的人物的电影。 在第一部《银河护卫队》电影中，卡魔拉和星爵都在太空中遭遇了一次危险事件，他们的肉体被冻住了。 虽然电影制作者融入了星爵脸部肿胀等某些现实元素来增强情感冲击力，但哈德菲尔德承认这部电影可能无法实现完全的科学现实主义。

尽管存在科学上的错误，《银河护卫队》卷。 《银河护卫队 3》仍然是《银河护卫队》三部曲的一个令人满意的结局，以其宇宙之旅和情感强度吸引着观众。

来源：

——美国宇航局宇航员克里斯·哈德菲尔德的分析

——《名利场》杂志采访克里斯·哈德菲尔德