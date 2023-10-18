从国际空间站捕捉到的日食

最近的一次日食为地球上以及国际空间站 (ISS) 上的天文观测者提供了令人惊叹的奇观。 14月XNUMX日，从俄勒冈州海岸到中美洲和南美洲的一小片狭长陆地经历了日环食，月亮部分遮挡了太阳，形成了发光的“火环”效果。 然而，许多其他人目睹了日偏食，包括国际空间站上的机组人员。

NASA 宇航员 Jasmin Moghbeli 于 7 月作为 SpaceX Crew-260 任务的一部分抵达国际空间站，从太空拍摄了一张令人难以置信的日食照片。 该图像由美国宇航局位于阿拉巴马州的马歇尔太空飞行中心分享。 这条推文描述了机组人员如何从距地球 XNUMX 英里的有利位置观看这一事件的发生。

当月球略呈椭圆形的轨道使其在太阳和地球之间完美对齐时，就会发生日环食。 然而，由于月球相对于地球的位置，从地面观察者的角度来看，它不能完全覆盖太阳。 这会产生一圈阳光，称为“火环”，围绕着太阳的黑暗中心。

北美的人们可以期待在不到六个月的时间内再次出现日食。 8 年 2024 月 2024 日，墨西哥、美国和加拿大将发生日全食。 这一备受期待的事件将使天文观测者目睹月球完全遮挡太阳圆盘的令人惊叹的现象。 有关 XNUMX 年日食的更多信息，请参阅我们的综合日食指南。

定义：

– 日食：月球经过太阳和地球之间，导致月球在地球表面投射阴影的天体事件。

– 环形日食：一种日食，其中月球位于距离地球最远的位置，并且没有完全覆盖太阳，从而产生“火环”效应。

– 制高点：观察或考虑某事物的位置或视角。

– 椭圆轨道：由于引力作用，一个物体围绕另一个物体的椭圆形路径。

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