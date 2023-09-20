宇航员弗兰克·卢比奥将在破纪录的太空任务后返回地球

美国宇航局宇航员弗兰克·鲁比奥（Frank Rubio）是美国连续在太空停留时间最长的纪录保持者，他将于 27 月 2022 日返回地球，结束在国际空间站 (ISS) 历时一年多的任务。 卢比奥与两名俄罗斯宇航员谢尔盖·普罗科皮耶夫和德米特里·佩特林原本计划于 XNUMX 年 XNUMX 月搭乘联盟号太空舱返回，但由于冷却剂泄漏，他们被困在近地轨道上。

为了解决这个问题，美国宇航局和俄罗斯航天局将宇航员的探险时间再延长了六个月。 他们确定，泄漏的太空舱不适合将宇航员带回家，因为它在重返地球大气层时存在过热的风险。 结果，机组人员将乘坐空载的替换联盟号太空舱返回地球。

在他的长期太空任务期间，卢比奥与家人保持定期联系，并依靠机组人员的支持。 他强调在工作和放松之间找到平衡以保持心理健康的重要性。 卢比奥的太空任务总共在太空中连续停留了 371 天，打破了宇航员马克·范德·黑 (Mark Vande Hei) 在 2021 年创下的美国纪录。

尽管俄罗斯-乌克兰战争和地缘政治紧张局势仍在持续，美国宇航局和俄罗斯航天集团仍在国际空间站继续开展合作。 宇航员们很好地接受了延长任务的消息，美国宇航局空间站项目经理乔尔·蒙塔尔巴诺开玩笑地提到了乘坐冰淇淋飞行作为奖励的可能性。

卢比奥是一名医生，他表示，如果他知道这会让他与家人分离一年多，他就不会接受这次任务。 然而，他充分利用了在太空的时间，进行燃烧研究，参与人类健康研究，并在太空中种植西红柿作为他最喜欢的科学实验的一部分。

为了见证卢比奥离开空间站，观众可以于 27 月 3 日在该机构网站上收看 NASA TV。这艘飞船计划于东部时间凌晨 51:6 离开空间站码头，着陆报道将于东部时间上午 XNUMX 点开始。

资料来源：NASA、Mashable