NASA 的 Sentry II 系统正在努力追踪近地小行星 (NEA)，以确保地球的安全。 其中一颗被命名为 1998 HH49 的小行星最近引起了 NASA 近地天体研究中心 (CNEOS) 的注意。

这个巨大的天体尺寸约为 600 英尺，预计将于 17 月 1.17 日近距离飞越。虽然它的最近点距离地球约 53,233 万公里，但其每小时 XNUMX 公里的惊人速度引起了人们的兴趣天文学家。

这颗小行星最初于 28 年 1998 月 1 日被发现，并于 2021 年 1862 月 2013 日再次观测到，属于阿波罗群。 阿波罗小行星以 XNUMX 年阿波罗小行星命名，因其与地球轨道交叉的倾向而闻名。 值得注意的是，阿波罗级对 XNUMX 年车里雅宾斯克流星爆炸负有责任，该爆炸在俄罗斯造成了重大损失和人员伤亡。

尽管 1998 HH49 由于其尺寸而被归类为“潜在危险”，但 NASA 预测它的飞越将是安全的。 然而，它的存在凸显了浩瀚宇宙的不可预测性以及美国宇航局等机构在监测天体威胁方面的关键作用。

总之，NASA 的 Sentry II 系统在跟踪 1998 HH49 等近地小行星以预测潜在危险方面发挥着至关重要的作用。 虽然这颗特殊的小行星的飞越预计不会构成威胁，但它的大小提醒我们需要不断保持警惕，以确保我们星球的安全。

来源：

– NASA 近地天体研究中心 (CNEOS)

– 2013年车里雅宾斯克流星爆炸