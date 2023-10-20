NASA 成功 3D 打印并测试用于深空任务的火箭发动机喷嘴

作为 RAMFIRE 项目的一部分，NASA 通过成功 3D 打印和测试新型火箭发动机喷嘴，在增材制造领域取得了一个重要的里程碑。 RAMFIRE 代表第四次工业革命的反应增材制造，由 NASA 空间技术任务理事会 (STMD) 资助。 该项目旨在推进增材制造并为美国宇航局未来的深空任务开发新的推进系统。

NASA 马歇尔太空飞行中心的工程师与材料开发商 Elementum 3D 合作，创造了一种名为 A6061-RAM2 的可焊接铝。 这种铝制变体具有火箭发动机所需的耐热性能。 通过将喷嘴作为一个整体 3D 打印，与传统制造的喷嘴相比，制造时间显着缩短，传统制造的喷嘴可能需要多达 1,000 个单独连接的零件。

3D 打印的 RAMFIRE 喷嘴采用小型内部通道，可在操作过程中冷却喷嘴并防止熔化。 其轻质特性允许生产高强度部件，从而实现承载更重有效载荷的深空任务。 这对于美国宇航局的“月球到火星”计划至关重要，该计划旨在让人类在月球上长期存在并最终将人类任务发送到火星。

RAMFIRE 喷嘴在马歇尔东部测试区经过了严格的热火测试，包括不同的燃料配置。 测试表明，3D打印喷嘴可以在严苛的深空环境中有效运行，并能承受热载荷、结构载荷和压力载荷。 该喷嘴还与商业利益相关者和学术界共享，航空航天公司正在评估新铝合金和 3D 打印工艺的各种应用。

NASA 的这一成就展示了增材制造在火箭发动机部件生产中的越来越多的应用。 AMCM 和 Agile Space Industries 等其他公司也在利用 3D 打印技术来制造燃烧室和关键的火箭部件。 增材制造的这些进步对于未来的太空探索和先进推进系统的开发至关重要。

来源：

– NASA 成功 3D 打印并测试用于深空任务的新型火箭发动机喷嘴（来源文章）

– 美国宇航局马歇尔太空飞行中心

– Elementum 3D

– RAMFIRE（第四次工业革命的反应增材制造）项目

– A6061-RAM2 铝制型号

– 3D打印技术在火箭发动机制造中的应用

– AMCM 用于太空火箭生产的金属激光束粉末床聚变 (PBF-LB) 3D 打印机

– Agile Space Industries 使用 Ni625 粉末进行 3D 打印太空火箭零件