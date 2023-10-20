纳米载体研究表明德国人群中聚乙二醇 (PEG) 抗体的流行率很高

马克斯·普朗克聚合物研究所的研究人员最近进行的一项研究揭示了德国人群中聚乙二醇 (PEG) 抗体的流行情况。 PEG 是化妆品、食品和药品中常用的物质。 PEG 抗体的存在可以显着影响使用纳米载体的医学疗法的有效性。

研究人员旨在调查德国社会中已经存在 PEG 抗体的程度以及它们如何影响纳米载体在医疗中的使用。 抗体通常由免疫系统产生以对抗病毒感染。 然而，人们发现抗体也可以针对PEG这种结构相对简单的分子而开发。

PEG 在医学中用作纳米药物载体的保护涂层，延长其在血液中的循环时间。 这对于癌症治疗中纳米载体的开发尤其重要。 然而，研究发现，针对 PEG 的抗体会将自身附着在涂层纳米载体上，使它们对免疫系统可见，并阻碍其治疗效果。

研究小组检查了 500 年从患者身上采集的 2019 多个血液样本。他们发现 83% 的样本中可检测到 PEG 抗体。 有趣的是，这些抗体的浓度被发现与测试个体的年龄成反比，这表明抗体的流行可能受到最近 PEG 使用量增加以及免疫系统随年龄变化的影响。

这项研究的结果对未来使用纳米载体的医学疗法具有重要意义。 研究人员认为，可能需要调整疗法以适应免疫系统对 PEG 抗体的反应。 可能的修改包括用替代物质代替 PEG，或根据患者血液中的抗体浓度个性化活性成分的量。

计划进一步研究探索如何调整纳米载体疗法来克服 PEG 抗体带来的挑战。 目标是开发创新方法，确保在医疗治疗中有效输送药物。

总体而言，这项研究强调了了解 PEG 抗体在开发用于医疗治疗的纳米载体中的普遍性和影响的重要性。 通过解决这些挑战，研究人员可以提高基于纳米载体的治疗的功效和安全性，并可能彻底改变医疗保健结果。

来源：

– 纳米地平线（2023）。 DOI：10.1039/D3NH00198A

– 马克斯·普朗克学会