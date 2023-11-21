新见解：细胞结构如何响应外部压力

日本筑波国家材料科学研究所的研究人员使用一种创新技术来研究活细胞如何响应外部机械压力。 通过原子力显微镜使用纳米尺寸的探针施加力，科学家们能够绘制出这种力如何在细胞表面和整个细胞中分布。

该团队使用机器学习对研究中测量的力进行分析和建模。 此外，还采用固定和染色技术来评估力变形对细胞内部结构的影响，特别是形成其“骨架”的微管和肌动蛋白丝。

细胞具有适应周围环境的各种化学和机械刺激的能力。 日本国立材料科学研究所机械生物学组组长中西淳博士解释说，为了保持细胞完整性和良好健康，细胞采用快速反馈机制来适应这些刺激。 然而，这种细胞反应的失败与多种疾病有关，包括糖尿病、帕金森病、心脏病和癌症。

先前对细胞反应的研究由于所采用的技术而受到限制，通常需要在细胞上安装传感器，从而将测量限制为仅响应的一部分。 这项研究的研究人员创新地使用纳米级探针以纳米分辨率绘制整个细胞的力分布图。

研究表明，张力和压力分布在细胞内的肌动蛋白纤维和微管中，以维持其形状，类似于露营帐篷中的杆和绳索的功能。 研究人员还发现，当肌动蛋白纤维功能丧失时，细胞核发挥着平衡外力的作用，强调了细胞核内部结构在细胞应激反应中的重要性。

有趣的是，该研究比较了健康细胞对癌细胞的反应。 与健康细胞相比，癌细胞对外部压力表现出更大的弹性，并且不太可能激活细胞死亡。

这些发现不仅增强了我们对应激反应所涉及的复杂细胞内力学的理解，而且还提供了开发一种基于细胞力学区分健康细胞和癌细胞的诊断工具的机会。 目前，医院依靠评估尺寸、形状和结构等特征来诊断癌症，但这些特征可能并不总能提供足够的信息。

中国科学院材料科学研究所电子显微镜组高级研究员张瀚博士认为，测量力分布可以显着提高诊断准确性，为评估细胞状况提供另一种方法。

常见问题解答

问：研究人员如何研究细胞对外部压力的反应？

答：研究人员采用了一种称为原子力显微镜的技术，该技术利用纳米尺寸的探针在细胞表面施加力。

问：这项研究揭示了细胞应激反应的哪些内容？

答：研究发现，拉伸力和压缩力分布在细胞内的肌动蛋白纤维和微管上，以维持其形状。

问：癌细胞对外部压力的反应有何不同？

答：与健康细胞相比，癌细胞对外部压力表现出更强的弹性，并且不太可能激活细胞死亡。

问：这项研究如何影响癌症诊断？

答：研究结果表明，测量细胞中的力分布可以提供一种新的诊断工具来区分健康细胞和癌细胞，从而有可能提高诊断准确性。