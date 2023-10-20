尼安德特人和智人交织在一起的历史：DNA 分析的见解

日内瓦大学 (UNIGE) 的研究人员最近进行的一项研究为现代智人中尼安德特人 DNA 的分布提供了新的见解。 这项研究发表在《科学进展》杂志上，探讨了过去 40,000 万年里尼安德特人的 DNA 在智人基因组中的分布情况。

这项研究揭示了尼安德特人 DNA 在不同时期和地理区域存在的微妙变化，揭示了这两个物种相互交织的历史。 人们早就知道尼安德特人和智人杂交，导致当今欧亚人的基因组中含有大约 XNUMX% 的尼安德特人起源 DNA。

然而，研究表明，这一比例在整个欧亚大陆并不一致。 与欧洲基因组相比，亚洲基因组中的尼安德特人 DNA 稍微丰富一些。 一种解释是，自然选择对尼安德特人起源基因的不同影响可能导致了亚洲和欧洲人群之间的这些差异。

UNIGE科学家提出的另一个理论表明，迁徙流动可能是尼安德特人DNA分布的关键因素。 当迁徙人口与当地人口融合时，当地人口的DNA往往会随着距迁徙群体起源地的距离成比例地增加。

为了验证这一理论，研究人员利用了一个数据库，其中包含 4,000 年前欧亚大陆个体的 40,000 多个基因组。 他们的统计结果表明，与亚洲同行相比，欧洲旧石器时代狩猎采集者的尼安德特人 DNA 比例略高。 然而，在新石器时代过渡期间（10,000 至 5,000 年前），欧洲基因组中尼安德特人 DNA 的比例有所减少，导致其比例略低于亚洲人群。

这一时期第一批来自安纳托利亚和爱琴海地区的农民的到来，他们携带的尼安德特人DNA较少，进一步稀释了欧洲尼安德特人DNA的浓度。 这些发现为这两个物种的进化历程和杂交过程提供了宝贵的见解。

总之，古代基因组研究和考古数据的结合使我们能够解开尼安德特人和智人的复杂历史。 这项研究可以作为未来研究的参考，并可能有助于识别偏离平均水平的基因图谱，从而潜在地揭示有利或不利的影响。

来源：

- 来源文章： 科学进展

– 日内瓦大学： www.unige.ch/en/about/more-about-unige/