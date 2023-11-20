神秘的差距：大气损失和失踪的行星

一项利用美国宇航局退役开普勒太空望远镜数据的开创性研究揭示了宇宙中最有趣的谜团之一：不存在体积为地球 1.5 至 2 倍的系外行星。 这项研究由加州理工学院/IPAC 的杰西·克里斯蒂安森 (Jessie Christiansen) 领导，探索了这种特殊差距背后的原因，并揭示了一个意想不到的罪魁祸首——大气损失。

“系外行星科学家现在有足够的数据表明这种差距并非偶然。 克里斯蒂安森解释说，正在发生一些事情，阻碍行星达到和/或保持在这个大小。

该研究提出了造成这种大气损失的两种主要机制：核心驱动的质量损失和光蒸发。 当行星的炽热核心随着时间的推移逐渐将其大气层推开时，就会发生核心驱动的质量损失。 另一方面，光蒸发涉及来自行星主恒星的强烈辐射，剥离其大气层，类似于宇宙吹风机融化冰块。

为了研究这些机制，克里斯蒂安森的团队将重点放在普拉塞佩星团和毕宿星团上，这两个星团以其在宇宙中相对年轻而闻名。 在这些星团中，近 100% 的恒星仍然有亚海王星行星或候选行星围绕它们运行，而较老的星团仅显示 25% 的亚海王星保留率。 这些发现与之前的假设相矛盾，即光蒸发在系外行星演化中发挥着重要作用。

结果强烈表明，核心驱动的质量损失是观察到的尺寸差距的主要原因。 此前，天文学家认为，大气损失主要是在系外行星演化的早期阶段通过光蒸发发生的。 Praesepe 和 Hyades 等年轻星团中显着的大气保留揭示了不同的叙述。

虽然这项研究标志着我们对系外行星的理解迈出了重大一步，但它只是更大的宇宙难题中的一小部分。 克里斯蒂安森强调，正在进行的研究和未来的研究将继续探索和测试这些发现，揭示对宇宙奥秘的更多见解。

常见问题

1. 什么是开普勒太空望远镜？

开普勒太空望远镜是美国宇航局的一项任务，旨在发现系外行星，即绕太阳系外恒星运行的行星。 它于 2009 年至 2018 年运行，为了解系外行星的特征和分布提供了关键数据。

2. 什么是大气损失？

大气损失是指行星随着时间的推移失去大气层的过程。 这种情况的发生可能是由于多种因素造成的，例如来自行星核心的辐射或来自其主恒星的强烈辐射。

3. 什么是亚海王星？

亚海王星是一种系外行星，其尺寸小于海王星，但大于地球。 它们的特征在于其气体成分，并且经常出现在其主恒星的宜居带中。

4. 核心驱动的质量损失和光蒸发有什么区别？

当行星的炽热核心随着时间的推移逐渐将其大气层推开时，就会发生核心驱动的质量损失。 另一方面，光蒸发是行星的大气层被其主恒星的强烈辐射剥离的过程。

来源：

– NASA – 开普勒太空望远镜