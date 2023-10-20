科学家发现地球的贵金属如何保持靠近地表

科学家们发现了金、铂和钯等贵金属在地球表面附近发现的原因，尽管它们的密度表明它们应该沉入地核。 研究人员发现，在巨大的太空岩石与地球相撞后，这些金属被困在半熔化的岩石中。 这些贵金属在地表附近的存在长期以来一直困扰着科学家，但据信它们是在地球形成后不久与大型太空岩石撞击时降落在地球上的。 然而，这些金属并没有沉入地核，而是渗入地幔并被困在凝固的岩石中，使它们能够保持在靠近地表的位置。

在最近的一项研究中，科学家模拟了古代对早期地球的影响，以了解为什么这些贵金属没有沉入地核。 他们发现，当一块可能有月球大小的巨大太空岩石与地球相撞时，会形成一个穿透地幔的熔融岩浆海洋。 在这片岩浆海洋的下方，是一片半熔化、半固态的岩石区域。 来自撞击器的金属逐渐渗透到这个半熔化的区域，与地幔混合。 注入金属的地幔并没有直接沉入地核，而是凝固了，沿途捕获了金属碎片。

数十亿年来，地幔中的搅动和对流使这些金属更接近地壳，使它们易于采矿作业。 这一发现揭示了地球上贵金属的起源和丰度，解释了它们如何最终到达地表附近。 此外，今天在地球内部的地震图像中仍然可以看到地幔中这些富含金属的区域。

进一步的研究可能涉及模拟对火星或金星等其他类地行星的类似影响，以了解这一过程如何在不同的世界上运作。 这项研究为塑造我们星球的地质过程和贵金属的分布提供了宝贵的见解。

来源：

– 美国国家科学院院刊