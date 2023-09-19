来自地球磁尾的高能电子可能在月球上产生水

科学家发现，地球周围等离子体中的高能电子正在月球上产生水。 这一新发现可以为了解月球表面的水分布提供有价值的见解，特别是在永远没有阳光照射的永久阴影区域。 了解月球上的水分布对于研究月球的演化和规划未来的载人任务至关重要。 宇航员可以收集水来维持生计，也可以转化为进一步太空探索的燃料。

这项研究由夏威夷大学马诺阿分校的科学家李帅领导，将月球上的水形成与地球的磁泡（称为磁层）联系起来。 磁层充当盾牌，保护地球免受太阳风中高能粒子的影响。 当太阳风与磁层相互作用时，它会在地球的夜间产生一条长长的磁尾，称为磁尾。 在这个磁尾中，高能电子和离子形成等离子体片。

当月球绕地球运行时，它会穿过磁尾，磁尾可以保护月球免受带电粒子的影响，同时仍然允许光线到达月球表面。 先前的研究表明，当月球位于磁尾之外时，它会受到太阳风的轰击，并产生少量的水。 然而，由于缺乏太阳风质子，预计磁尾内部的水形成将显着减少。

李和他的团队利用月船一号航天器上的月球矿物学绘图仪收集的数据发现，地球磁尾中水的形成与月球位于磁尾之外时相似。 这表明磁尾内存在与太阳风植入没有直接关系的其他过程或水源。 研究小组发现磁尾中的高能电子会产生与太阳风中的离子类似的效应。

这一发现支持了李之前的研究，即磁尾中的氧会使月球极地的铁生锈。 它强调地球和月球之间的深厚联系。 该团队将继续调查月球周围的等离子体环境，并研究月球穿过磁尾的不同阶段期间月球两极的水含量。

这项研究对于阿耳忒弥斯计划至关重要，该计划的目标是在 2026 年让人类重返月球。这些发现将有助于更好地规划和准备前往月球表面及更远地区的扩展任务。

Sumber:

– Space.com（原创文章）