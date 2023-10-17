科学家们通过聆听水星的声音（类似于听音乐），对水星的磁场有了有趣的发现。 金泽大学的 Mitsunori Ozaki 和来自日本和法国的科学家小组首先发现了从水星磁层中听到的“哨声”。

此前，人们认为水星的磁场很弱。 不过，这些“呼啸”的声音表明，这颗行星的磁场确实很强。 尽管水星是一颗岩石行星，没有大气层，并且靠近强烈的太阳辐射和太阳风，但水星的磁层却表现出有趣的现象。

其他行星上缺乏某些特征，例如含有氧气的厚大气层或辐射带，引发了人们对水星周围是否存在极光的疑问。 科学家们特别感兴趣的是了解这些极光如何在没有重要大气层的情况下发生。

由于缺乏专门研究水星的太空任务，对水星磁环境的研究受到限制。 美国宇航局 (NASA) 10 世纪 1970 年代的水手 2018 号太空探测器和 XNUMX 年发射的正在进行的水星 BepiColombo 任务提供了宝贵的数据。 MIO 仪器是 BepiColombo 任务的一部分，专门设计用于研究水星磁层。

使用 MIO 仪器在 2021 年至 2022 年期间收集的数据揭示了水星磁层中存在“哨声模式波”的明确证据。 这种现象激起了科学家们对地球和水星在电子驱动合唱方面潜在相似性的好奇心，这是另一个有趣的现象。

最近发表在《自然天文学》杂志上的研究结果揭示了水星磁层发出的神秘声音。 它们有助于更好地了解水星的磁环境，并提供对行星磁场和太阳风之间复杂相互作用的见解。

来源：

– 自然天文学（期刊）