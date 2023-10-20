神秘爆炸和闪光吓了墨尔本居民：流星进入地球大气层

周三晚上，墨尔本东北部的居民感到震惊，一声巨响和一道明亮的闪光照亮了天空。 专家认为，这种现象是由一颗流星进入地球大气层引起的，吸引了多琳、默恩达、博文和唐卡斯特的当地人。

关于噪音来源的猜测包括道路施工、烟花、雷声甚至不明飞行物。 然而，澳大利亚国立大学天文学家布拉德·塔克博士解释说，最合理的解释是流星。 他将流星描述为小行星的碎片，它们断裂并穿过太空。

据估计，造成这一奇观的流星有篮球大小，宽度大约在 10 厘米到 40 厘米之间。 它以每秒约 20 公里或每小时 72,000 公里的惊人速度行驶，在进入地球大气层时释放出大​​量能量。 塔克博士将这种能量释放比作小型核弹。

尽管这种性质的流星并不罕见，但检测和预测它们具有挑战性。 科学家们正在不断努力改进识别和跟踪这些物体的方法，特别是可能对地球构成威胁的较大物体。 塔克博士强调需要对这些事件保持警惕和研究，以增强我们对太阳系起源和演化的理解。

幸运的是，没有必要对流星的影响感到恐慌。 然而，向国际流星组织或天空火球等组织报告此类事件的任何目击或经历至关重要。 这些报告有助于科学研究，并为流星的性质和行为提供了宝贵的见解。

最近发生在墨尔本的事件并不是孤立的，类似的现象在澳大利亚其他地区也发生过。 八月，维多利亚目睹了一束神秘的光束划过夜空，最终发出轰隆隆的声音。 澳大利亚航天局证实，这是太空碎片焚烧的结果。 同样，悉尼居民报告称 2021 年发生了不明原因的爆炸，但当局没有发现任何确凿的证据。

总之，流星的出现并非完全不寻常。 虽然它们可能看起来令人震惊，但它们为科学家提供了深入研究宇宙奥秘的宝贵机会。 警惕、研究和报告对于揭开这些天体访客的秘密起着至关重要的作用。

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