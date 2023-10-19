墨尔本的巨响被认为是陨石进入大气层

简介： 震惊墨尔本郊区居民的巨大而神秘的轰鸣声被怀疑是由陨石进入地球大气层引起的。 这起发生在多琳的事件促使许多当地人拍摄视频并在社交媒体上分享他们的经历。 尽管一些人猜测这是一次天文事件，但当局尚未对其起源发表评论。 皇家墨尔本理工大学的科学专家盖尔·艾尔斯博士表示，这可能是一颗流星，可能与正在进行的英仙座流星雨有关。 不过，她也提到这有可能是从俄罗斯普列谢茨克航天发射场发射的导航卫星火箭的碎片。 在2月份的一次类似事件中，维多利亚州的居民目睹了夜空中的一个光球，并听到一声巨响，后来被澳大利亚航天局证实是俄罗斯联盟XNUMX号火箭的太空碎片。

周三晚上9点左右，墨尔本郊区多琳的居民被突然发生的类似爆炸的声音吓了一跳。 居民拍摄的视频显示，突然出现一道亮光，随后发出一声巨响，类似爆炸。 随着居民分享他们的经历并质疑大规模爆炸的原因，社交媒体平台上出现了各种猜测。

虽然当局尚未提供解释，但皇家墨尔本理工大学的科学专家盖尔·艾尔斯博士表示，这种声音可能是由一颗流星进入地球大气层造成的。 她将其与正在进行的英仙座流星雨联系起来，该流星雨将在即将到来的周末达到顶峰。 然而，艾尔斯博士也承认，爆炸可能是由俄罗斯普列谢茨克航天发射场发射的导航卫星火箭的碎片造成的。

这并不是维州第一次发生此类事件。 在八月份的一次事件中，居民们目睹了一个光球穿过夜空，伴随着一声巨响。 澳大利亚航天局后来证实，该事件是由俄罗斯联盟二号火箭的太空碎片重新进入地球大气层造成的。

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