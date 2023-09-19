金星云层中的神秘闪光可能是流星燃烧

长期以来，研究人员一直对偶尔照亮金星云层的神秘闪光感到困惑。 此前人们认为是闪电，但发表在《地球物理研究杂志：行星》上的一项新研究提出了另一种解释。 该研究提出，这些神秘的光芒实际上是在金星大气层中燃烧的流星。

尽管美国宇航局此前曾暗示金星可能比地球拥有更多闪电，但研究指出，金星上是否存在闪电仍然是一个争论话题。 地球上的闪电是通过检测自然无线电波来监测的，之前的金星任务也检测到了被认为是闪电的信号。 然而，美国宇航局的卡西尼号和帕克太阳能号等最近的任务未能发现闪电的无线电信号。

研究人员现在推测，在金星旋转云中观察到的闪光可能不是闪电，而是流星在金星恶劣大气层中分解的结果。 金星的环境极其恶劣，温度极高，大气层厚厚有毒，充满超临界二氧化碳和硫酸云。

通过计算斯图尔德天文台和日本晓轨道飞行器观测到的闪光次数，研究人员估计每年会发生 10,000 到 100,000 次闪光。 研究人员提出，这些闪光类似于潜在的流星撞击。 金星大气层的独特成分可能会导致这些撞击产生的火球燃烧得足够明亮，足以被探测到。

了解这些现象对于规划未来的金星任务至关重要，特别是考虑到最近的证据表明金星表面可能存在火山活动。 如果雷击是一个问题，那么试图降落在金星上的探测器或长时间漂浮在其稠密大气层中的探测器就需要保护。

总之，金星云层中神秘闪光可能是燃烧的流星这一发现为未来的金星任务提供了宝贵的见解。 虽然闪电的存在仍然不确定，但流星的可能性为这些有趣的现象提供了另一种解释。

来源：

– 地球物理研究杂志：行星