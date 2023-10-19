8 亿年前探测到的神秘无线电波爆发

天文学家有了一个有趣的发现，探测到了一个快速射电暴 (FRB)，它已经旅行了 8 亿年才到达地球。 快速射电暴是强烈的无线电波爆发，持续时间只有几毫秒，其来源仍然未知。 自 2007 年发现第一个 FRB 以来，科学家们已经观察到了数百起源自宇宙不同点的宇宙闪光。

最近一次名为 FRB 20220610A 的爆发持续时间不到一毫秒，但释放的能量相当于太阳 30 年来释放的能量。 这次爆发是迄今为止观测到的距离最远、能量最高的快速射电暴之一。 然而，快速射电暴由于其持续时间短而难以研究。

利用澳大利亚的 ASKAP 射电望远镜阵列，研究人员能够确定爆发的确切位置。 这次爆发可以追溯到一组合并的星系，这与快速射电暴可能与磁星或恒星爆炸产生的高能物体有关的理论相一致。

科学家认为，研究快速射电爆发可以提供一种独特的方法来测量星系之间的物质，但目前这种物质仍然下落不明。 目前对宇宙质量的估计并不一致，这表明存在物质缺失。 快速射电爆发检测到的电离物质可以帮助测量星系之间的物质数量，从而揭示这种缺失的物质。

这种利用快速射电暴探测缺失物质的方法最初由澳大利亚天文学家 Jean-Pierre Macquart 在 2020 年提出。这项研究中进行的测量证实了“麦夸特关系”，即快速射电暴距离越远，它揭示了星系之间更弥散的气体。

到目前为止，已追踪到近 50 个快速射电暴的起源点，其中约一半是使用 ASKAP 望远镜探测到的。 科学家们希望未来正在建造的射电望远镜能够探测到数以千计的快速射电爆发，帮助我们更好地了解宇宙的结构。

对快速射电爆发的研究不仅提供了对这些宇宙现象的见解，而且还为回答有关宇宙学的重大问题开辟了新的可能性。

来源：

– 美国有线电视新闻网：https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html