全球仙女圈之谜终于解开

多年来，被称为“仙女圈”的奇怪圆形斑块一直让科学家们着迷。 这些被植被环包围的贫瘠土壤的神秘图案早已在纳米比亚和澳大利亚观察到，但最近的一项研究表明，它们也存在于 250 个国家的 15 个地点。

西班牙阿利坎特大学 (UA) 的科学家利用人工智能分析卫星图像，识别出 263 个显示类似仙女圈图案的地点。 这一发现拓展了我们对仙女圈全球分布的理解，表明它们比之前认为的要普遍得多。

萨赫勒、西撒哈拉、非洲之角、马达加斯加、西南亚和澳大利亚中部等地区都是这些神秘构造的所在地。 该研究的合著者埃米利奥·吉拉多（Emilio Guirado）强调了分析仙女圈对生态系统的影响并确定有助于其形成的环境因素的重要性。

研究表明，特定的土壤和气候特征，包括低氮含量和平均降雨量低于 200 毫米/年，与仙女圈的存在有关。 此外，反照率（反射率）和含水层状态等因素也在其形成过程中发挥着作用。

该研究的作者之一海梅·马丁内斯·瓦尔德拉玛（Jaime Martínez-Valderrama）强调了干旱地区过度使用地下水对仙女圈造成的潜在威胁。 该研究还表明，土壤上的这些模式可能作为生态系统退化的指标，并可能受到持续的气候危机的影响。

此外，研究人员还创建了全球仙女圈地图集和数据库，可以帮助研究这些植被模式对气候变化和其他干扰的恢复能力。

这项研究揭示了神秘的仙女圈，揭示了它们在全球的存在，并有助于我们了解它们的形成和生态重要性。

来源：

“纳米比亚和澳大利亚干旱地区点缀着被称为仙女圈的奇怪圆圈，现已在 15 个国家绘制了地图” – 阿利坎特大学 (UA)