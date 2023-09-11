NASA 结束火星制氧实验

美国宇航局最近宣布火星氧气原位资源利用实验（MOXIE）结束，该实验旨在从火星大气中提取氧气。 MOXIE 由麻省理工学院的工程师和科学家创建，在这颗红色星球上运行了 16 次，总共产生了 122 克氧气。 其峰值生产率为每小时 12 克，超出了 NASA 最初的目标。 然而，尽管 MOXIE 2.0 取得了成功，但还没有推出 MOXIE XNUMX 的计划。

MOXIE 采用的工艺包括过滤进入的空气以去除灰尘，然后将其压缩并加热至 800°C (1,470°F)。 在这个温度下，可以从火星大气中的二氧化碳中提取氧气。 然后对提取的氧气进行测试，然后将其释放回大气中。 在提取过程开始之前，需要两个小时来预热设备。

MOXIE 是毅力号火星车的独特补充，因为它旨在支持人类火星探索。 它证明了宇航员可以利用火星表面的可用资源在火星上生存并返回家园。 就地资源利用（ISRU）的概念是 NASA 及其合作伙伴非常感兴趣的话题，因为他们正在探索长期任务的可能性。

MOXIE 产生的氧气具有多种潜在应用，其中最重要的是用作火箭推进剂。 然而，为此目的需要大量的数量。 尽管实验取得了成功并从中获得了知识，但目前还没有开发 MOXIE 2.0 的计划。 相反，NASA 的下一步将涉及开发一个全尺寸系统，其中包括类似于 MOXIE 的氧气发生器，以及液化和储存所产生氧气的方法。

资料来源：NASA