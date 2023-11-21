不断变化的格局：科学领域的性别差异

最近发表在《PLOS Biology》上的一项研究表明，虽然科学界仍然存在性别失衡的问题，但也有进步的迹象。 该研究由斯坦福大学元研究创新中心的 John Ioannidis 领导，分析了 Scopus 数据库中的数据，该数据库涵盖所有科学学科的 5.8 万作者。

从历史上看，男性在科学领域占据主导地位，但代表性上存在显着差异。 然而，研究发现，性别差距正在缩小，尽管速度很慢。 在所有作者中，男性数量仍是女性的 1.88 倍，但这一数字已从 3.93 年之前作者的 1992 倍下降到 1.36 年之后作者的 2011 倍。

有趣的是，该分析还关注了被引用次数最多的作者，他们代表了各自领域最有影响力的声音。 在这一特殊群体中，男性人数继续是女性的 3.21 倍，从资深作者的 6.41 倍下降到 2.28 年之后开始出版的作者的 2011 倍。

研究结果进一步凸显了跨科学学科的异质性，被引用次数最多的作者的性别代表性水平各不相同。 事实上，在最年轻的作者群体中，只有 18% 的科学子领域显示出女性作为高被引作者的代表性相同或更高。

该研究还考察了高收入国家与其他国家的性别失衡。 虽然随着时间的推移，两组的性别失衡现象都在减少，但高收入国家以外的国家在高被引作者之间的性别差异方面几乎没有改善。

此外，更仔细的检查显示，虽然女性在最年轻的作者群体中占很大比例，但晋升为正教授的情况仍然很少。 这表明有必要改善有才华的科学家的晋升途径，无论性别如何。

总之，该研究说明了在减少科学作者方面的性别差异方面取得的进展，但也承认仍然存在巨大的改进空间。 必须继续努力解决这些不平衡问题，以创建一个更具包容性和公平的科学界。

常见问题

问：Scopus 数据库是什么？



答：Scopus 数据库是一个综合存储库，包含来自各个科学领域的论文。 研究中使用它来评估作者的性别构成。

问：研究中作者的性别认同是如何确定的？



答：性别认同是使用 Scopus 数据库高度确定地分配的，该数据库可能依赖于各种指标，例如作者姓名和隶属关系。

问：高收入国家和其他国家在性别差异方面是否存在差异？



答：研究发现，随着时间的推移，高收入国家和其他国家的性别失衡现象都在减少。 然而，其他国家在高被引作者的性别失衡方面几乎没有改善。

问：这项研究对女科学家的进步有何建议？



答：该研究强调，虽然女性在最年轻的作家群体中占有很大比例，但她们晋升为正教授的情况仍然很少。 这表明有必要改善有才华的科学家的晋升途径，无论性别如何。