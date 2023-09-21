城市噪音对花狨猴及其交流的影响

亚马逊联邦大学和安格利亚鲁斯金大学 (ARU) 的研究人员最近进行的一项研究揭示了极度濒危的花狨猴如何调整其通信技术来应对人类引起的噪音污染。 这些猴子原产于巴西中部的一个小地区，主要依靠声音和气味标记进行交流，但现在面临着适应城市环境的挑战。

研究小组对九组野生斑狨猴进行了为期 10 天的观察，追踪它们的行为。 它们栖息地的人为噪音的主要来源是道路交通，但飞机、公园游客和军事行动的噪音也影响了整体噪音水平。

该研究发现城市噪音的增加与猴子的气味标记频率之间存在相关性。 由于声音交流受到噪音的阻碍，猴子更多地依靠气味标记来传达信息。

花狨猴使用不同的气味标记来达到不同的目的，包括领地和繁殖信息。 这种进化适应使它们能够长时间交流。 然而，它可能不如声音呼叫有效，特别是当它们的栖息地由于城市化而变得支离破碎时。

阿鲁大学进化生物学副教授雅各布·邓恩博士强调，人类活动极大地改变了许多物种最初适应的声学景观。 斑狨猴气味标记的增加被认为是对环境变化的灵活适应。

这项研究揭示了城市环境中动物的行为变化，并强调了花狨等极度濒危物种面临的潜在挑战。 需要进一步的研究来了解城市噪音如何影响他们的行为和整体生存的其他方面。

来源：

– 由亚马逊联邦大学和安格利亚鲁斯金大学 (ARU) 的研究人员进行的研究

– 发表在《行为学·生态学与进化》杂志上

– 由国家地理学会、拉福德基金会、灵长类动物行动基金和国际灵长类动物学会提供的资金