一种潜在的阿尔茨海默病新药可减少大脑炎症并增强记忆力

麻省理工学院皮考尔学习与记忆研究所的研究人员通过开发一种减少大脑炎症和改善记忆力的药物，在治疗阿尔茨海默病方面取得了重大进展。 这种名为 A11 的药物针对一种名为 PU.1 的基因转录因子，该因子导致阿尔茨海默病期间大脑免疫细胞中炎症基因的过度表达。 A11 通过招募抑制这些炎症基因表达的蛋白质来抑制 PU.1 活性。

炎症是阿尔茨海默病病理学的主要组成部分，事实证明找到有效的治疗方法很困难。 通过对人类细胞培养物和阿尔茨海默病小鼠模型的临床前测试，研究人员发现 A11 可以减少人类小胶质细胞样细胞和多种阿尔茨海默病小鼠模型的炎症。 它还显着改善小鼠的认知能力。

研究人员比较了阿尔茨海默病患者和非阿尔茨海默病对照者死后大脑样本中的基因表达。 他们发现阿尔茨海默病会导致小胶质细胞基因表达发生重大变化，而 PU.1 与炎症基因靶标结合的增加是这些变化的重要组成部分。 降低阿尔茨海默病小鼠模型中的 PU.1 活性可减少炎症和神经退行性变。

该团队筛选了超过 58,000 个小分子，以找到可以减少炎症和受 PU.1 调节的阿尔茨海默病相关基因的化合物。 A11 是六种最终候选者中最有效的。 在对人类小胶质细胞样细胞进行的实验中，A11 减少了炎症细胞因子的表达和分泌，并防止小胶质细胞对炎症信号过度反应。

需要进一步研究来开发和测试 A11 作为阿尔茨海默病的治疗方法。 这种有前途的药物可能有助于开发更有效的疗法来治疗这种破坏性的神经退行性疾病。

来源：

– 阿尔茨海默病 定义：阿尔茨海默病是一种攻击大脑的疾病，会导致智力下降，并随着时间的推移而恶化。 它是最常见的痴呆症，占痴呆症病例的 60% 至 80%。 目前尚无治疗阿尔茨海默病的方法，但有药物可以帮助缓解症状。

– MIT 定义：MIT 是麻省理工学院的缩写。 它是马萨诸塞州剑桥市一所著名的私立研究型大学，成立于1861年。它分为五个学院：建筑学院、工程学院、人文学院、艺术与社会科学学院、管理学院和科学学院。 麻省理工学院的影响包括许多科学突破和技术进步。 其使命是寻求有关生命系统的性质和行为的基础知识，并应用这些知识来增强健康、延长寿命、减少疾病和残疾。

– 美国国立卫生研究院 定义：美国国立卫生研究院 (NIH) 是美国政府负责生物医学和公共卫生研究的主要机构。 它通过其校内研究计划 (IRP) 开展自己的科学研究，并通过其校外研究计划向非 NIH 研究机构提供主要生物医学研究资金。 其使命是寻求有关生命系统的性质和行为的基础知识，并应用这些知识来增强健康、延长寿命、减少疾病和残疾。