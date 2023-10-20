新的普遍自然法则：进化适用于所有复杂系统

一组科学家和哲学家提出了一个开创性的概念，他们称之为“缺失的自然法则”。 他们认为，进化不仅限于生物生命，而且是一个适用于宇宙中所有复杂系统（从天体到原子结构）的基本过程。 该团队提出了“功能信息增加定律”，该定律指出，如果根据功能选择不同的配置，任何系统，无论是生命的还是非生命的，都会进化。

研究人员确定了进化系统的三个定义特征：组件的多样性、排列的多样性和功能的选择。 他们认为这些特征对于不同领域的复杂进化系统来说是共同的。

这一普遍自然法则的关键在于“功能选择”的概念。 研究人员扩展了达尔文的自然选择理论，将功能分为三种不同的类型：稳定性、动态持久性和新颖性。 功能不再局限于生存特征，而是包括有助于系统持续存在、多样化和复杂性的属性。

该研究通过生物和非生物背景的例子说明了这一理论。 它强调了地球上生命的进化历程，从光合作用的出现到复杂行为的发展。 然而，进化的概念超出了有机生命的范围。 例如，矿物王国展示了它自己的进化路径，随着时间的推移，简单的矿物结构已经产生了越来越复杂的矿物结构。

此外，恒星本身通过锻造更重的元素而代表了进化奇迹，为宇宙的化学多样性和复杂性做出了贡献。

该研究强调达尔文进化论是这一更广泛的自然现象中的一个特例。 它表明推动地球生命多样性的原则也适用于无生命系统。

这项研究发表在《美国国家科学院院刊》上，是来自不同学科的科学家的共同努力。 通过认识到复杂系统产生新颖性、稳定性和动态持久性的普遍趋势，这项研究重新定义了我们对进化的理解，将其视为不断演化的宇宙的固有特征。

来源：

– 美国国家科学院院刊