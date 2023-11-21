新发现：揭开大西洋隐藏的深处

科学家们取得了突破性的发现，揭开了大西洋的神秘面纱。 他们偶然发现了一个巨大的水团，从巴西的尖端一直延伸到西非附近的几内亚湾。 这片巨大的水域被神秘地命名为大西洋赤道水，迄今为止一直未被发现。 这一突破性的发现为大西洋的构成提供了新的视角，挑战了之前的假设。

与太平洋和印度洋的海水沿着赤道混合不同，大西洋中存在这种现象直到现在科学家们才发现。 这一发现促使人们重新评估所有三个海洋的赤道环流和混合过程之间的共性。 莫斯科希尔肖夫海洋研究所的物理学家和海洋学家维克托·朱尔巴斯（Viktor Zhurbas）表达了他对这一发现的热情。 “确定的新水团使我们能够完成（或者至少更准确地描述）世界海洋基本水团的现象学模式，”他解释道。

为了理解这一发现的意义，必须了解海水的复杂性质。 海洋远非均匀，而是由相互关联的质量和层组成的多样化挂毯，永远受到洋流、涡流以及温度和盐度变化的影响。 水团代表了这种复杂排列的不同组成部分，每个组成部分都有自己的地理位置、形成历史以及密度和溶解同位素等物理特性。

为了识别这些水团，海洋学家检查了温度和盐度之间的关系，这决定了海水密度。 太平洋和印度洋赤道水域的发现可以追溯到 1942 年，当时研究人员首次绘制了温度-盐度图。 这些水域以特定的温度和盐度曲线为特征，与周围的水区分开来。 然而，直到最近的突破，在大西洋中才观察到这种独特的模式。

通过对 Argo 计划收集的数据进行仔细分析，使得对大西洋赤道水的探测成为可能。 这项国际倡议采用机器人浮标，可以自动潜入世界各地的海洋中。 通过仔细检查这些浮标收集的信息，科学家们发现了一条与北大西洋和南大西洋中部水域平行的温度-盐度曲线。 这条以前未被注意到的曲线揭示了大西洋赤道水的存在。

新发现的水团有助于更深入地了解海洋混合过程，海洋混合过程在全球热量、氧气和营养物质的输送中发挥着至关重要的作用。 这一发现提醒人们，在我们广阔而复杂的海洋中，还有很多东西需要探索和解开。

常见问题

问：大西洋赤道水是如何发现的？

答：科学家通过分析 Argo 计划收集的数据发现了大西洋赤道水的存在，Argo 计划是一个监测地球海洋的机器人浮标网络。

问：水团有何不同？

答：水团是海洋中独特的水体，具有独特的物理特性、形成历史和地理位置。

问：大西洋赤道水的发现可以帮助科学家了解什么？

答：这个新发现的水团让我们深入了解海洋复杂的混合过程，包括它在整个地球上传输热量、营养物质和氧气的作用。