2023 年秋季集会取得新里程碑：庆祝科学和艺术先驱

在艺术广场举行的 2023 年秋季毕业典礼期间，大约 1,000 名学生走过 Salle Wilfrid-Pelletier 舞台，获得了他们当之无愧的学位。 大学借此机会表彰对科学和艺术做出卓越贡献的杰出人士。

在上午的仪式上，米米·昂（MiMi Aung）就是其中一位受表彰的人，她被授予著名的荣誉科学博士学位。 昂恩是一位先驱性的太空工程师，在美国宇航局喷气推进实验室 (JPL) 工作期间创造了历史。 她领导了第一架飞机的制造并成功飞行，以在另一个星球上实现动力和控制飞行。 这架名为“Ingenuity”的开创性飞机在火星稀薄的大气层中起飞，并在空中停留了令人印象深刻的 39 秒。 相比之下，莱特兄弟在地球上的首次飞行只持续了12秒。 在过去的几年里，昂昂的独创性使“独创性”号成功执行了 60 多次任务。 为了扩大视野，Aung 最近加入了亚马逊的 Kuiper 项目，担任技术项目管理总监，她的目标是通过近地轨道的卫星网络增加全球宽带互联网接入。

在下午的毕业典礼上，大学授予艺术家、麦吉尔大学毕业生罗伯特·霍尔 (Robert Houle) 荣誉法学博士学位。 霍尔作为一名寄宿学校幸存者的经历让他找到了慰藉，并通过绘画来表达自己。 在过去的五年里，他已发展成为加拿大当代艺术的杰出人物之一。 霍尔一生致力于倡导对土著艺术家的认可，并在学术和文化机构内建立土著领导力。 值得注意的是，他成为加拿大文明博物馆第一位当代土著艺术策展人，也是安大略艺术与设计学院第一位土著研究教授。 霍尔对加拿大艺术的杰出贡献为他赢得了无数荣誉，包括两次获得加拿大艺术史杰出珍妮特·布雷德纪念奖。

2023 年秋季集会庆祝了这些突破科学和艺术界限的杰出人士所取得的成就。 他们的影响力贡献无疑将激励子孙后代达到新的高度，创造属于他们自己的持久遗产。

常见问题解答

什么是荣誉事业？

Honoris causa 是一个拉丁术语，用于表示由大学或机构在未完成通常学术要求的情况下授予的荣誉学位。

米米昂是谁？

MiMi Aung 是一位开创性的太空工程师，她领导了第一架名为“Ingenuity”的飞机的制造和飞行，以在另一个星球上实现动力和控制飞行。

罗伯特·霍尔是谁？

罗伯特·霍尔 (Robert Houle) 是一位艺术家、寄宿学校幸存者，也是加拿大当代艺术领域的杰出人物。 他以对土著艺术家的不懈倡导以及在学术和文化机构中的领导力而闻名。