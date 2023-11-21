考古发现揭示南非古代人类穿鞋

考古学家最近在南非海岸角取得了突破性的发现，挑战了我们对早期人类技术进步的理解。 研究结果表明，古代人类可能在中石器时代（非洲史前时期也称为中石器时代）就已经穿鞋了。 这一发现可以追溯到 75,000 至 150,000 年前，它表明古代人类可能拥有比之前认为的更复杂的认知能力。

根据之前的考古发现，已知最早的鞋子只能追溯到大约 6,000 年前，是在欧洲部分地区发现的。 此前人们认为南非人类直到大约 2,000 年前才穿鞋。 然而，南非海岸角的新证据对这一观点提出了挑战。 古地表的痕迹化石揭示了专家认为的人类脚印，其表面覆盖着某种粗糙的鞋状覆盖物。

约翰内斯堡进化研究所威特沃特斯兰德大学的研究员 Bernhard Zipfel 表示，这些发现表明，中石器时代在海岸角留下足迹的古人类可能穿着某种早期的鞋子。 沿海的岩石地形需要足部保护，以防止可能致命的伤害。

由于所用材料易腐烂，古代人类穿的鞋子类型仍然不确定。 与石制品不同，由有机材料制成的鞋类会很快降解，不太可能保存数千年。 然而，研究人员正在利用痕迹化石作为研究我们古代祖先所穿鞋类的手段。 痕迹化石包括古代脚印、身体印记以及其他可以深入了解古代生活的证据。

根据遗迹化石的外观，Zipfel 认为古代鞋子最类似于“plakkies”或人字拖。 痕迹化石与南部非洲最古老的居民桑人所穿的凉鞋之间的相似性进一步支持了这一假设。

为了获得进一步的了解，齐普费尔和他的同事们进行了实验，他们穿着各种古代鞋类的现代复制品，沿着这些穿着鞋的人曾经漫步的海滩漫步。 将痕迹化石与复制品产生的现代足迹进行比较，发现了显着的相关性，使研究人员识别出至少三个由人类穿着古代鞋类留下的不同足迹。

虽然仍然存在一些问题并且需要更多的研究，但齐普菲尔和他的团队相信他们的发现有助于我们了解人类第一次穿鞋的时间。 这些发现有力地表明，南部非洲地区在古代人类认知和实践能力的发展中发挥了至关重要的作用。 Zipfel 和他的同事进行的研究为我们早期祖先的技术进步提供了宝贵的见解，并为了解他们认知能力的复杂性提供了新的线索。

常见问题

问：已知最早的鞋子是什么时候发现的？

答：已知最早的鞋子可以追溯到大约 6,000 年前，是在欧洲部分地区发现的。

问：南非人以前对穿鞋的看法是什么？

答：据认为，南非人类直到大约 2,000 年前才穿鞋。

问：南非最近的发现揭示了什么？

答：这一发现揭示了人类足迹的痕迹化石，其上穿着某种粗糙的鞋状覆盖物，这表明南非的古人类可能在中石器时代就已经穿了鞋子。

问：古代人类穿什么类型的鞋子？

答：由于材料易腐烂，古代人类穿的鞋子的确切类型仍然不确定。 然而，根据痕迹化石的外观，它们最像人字拖。

问：为什么这一发现具有重要意义？

答：这一发现挑战了之前关于南非穿鞋的时间和使用方式的观念，表明古代人类的认知能力比之前想象的要先进。 它还强调了南部非洲地区在早期人类认知和实践能力发展中的重要性。