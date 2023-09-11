新研究显示国际空间站微生物感染的潜在解决方案

最近在国际空间站（ISS）进行的一项研究揭示了解决持续存在的微生物感染问题的潜在解决方案。 宇航员和货物携带到国际空间站的微生物可以形成冬眠的洞穴，称为生物膜。 这些生物膜对宇航员的健康构成威胁，并可能损坏空间站上的设备。 然而，涉及硅基润滑剂的处理在防止生物膜形成方面显示出有希望的结果。

生物膜是微生物产生的复杂细胞基质，它们可以在国际空间站的各种表面上找到，包括宇航服和水系统。 虽然有些微生物是无害甚至有益的，但有害微生物可以逃避人体的防御系统并造成组织损伤。 这些有害微生物受到它们产生的生物膜的保护，使它们能够保持休眠状态并逃避检测。

硅基润滑剂处理首次在地球上进行了测试，并被证明可以有效防止生物膜形成。 在国际空间站的实验中，宇航员用润滑剂处理表面材料，并将它们暴露在一种叫做铜绿假单胞菌的细菌中。 在空间站上孵化三天后，测试表明润滑剂可以防止细菌聚集在表面上。

这一发现对于月球和火星的长期太空任务尤其重要，因为在这些任务中不可能立即接收备件或将机组人员送回地球。 寻找减轻微生物感染的解决方案对于维持宇航员健康和确保设备功能至关重要。

除了在太空中的应用之外，这项研究还可能对保持医疗设备清洁和减少石油和天然气生产等行业中微生物驱动的腐蚀产生影响。 防止生物膜形成有助于降低设备故障和危险石油泄漏的风险。

这项研究于 16 年 2021 月 XNUMX 日发表在《npj Microgravity》杂志上。

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– 生物膜的定义：“生物膜是一层微生物（包括细菌），附着在表面并产生称为细胞外聚合物（EPS）的保护性基质。” （来源：Study.com）

– 微生物的定义：“微生物是指微小到肉眼看不见的微生物，如细菌、病毒、真菌和原生动物。” （来源：新闻医疗网）