了解溶酶体修复：揭示预防衰老的关键因素

衰老是一个在细胞水平上影响生物体的复杂过程。 它提出了关于使细胞能够在内部和外部损伤中生存的机制的问题。 溶酶体是一种重要的细胞结构，负责降解受损的细胞成分和病原体，并维持细胞和组织内的稳定性。 但溶酶体可以修复吗？ 如果是这样，怎么办？

在最近发表在 EMBO Reports 上的一项研究中，大阪大学和奈良医科大学的研究人员通过一种称为微自噬的过程揭示了受损溶酶体的修复机制。 此外，他们还确定了该修复过程的两个关键调节因素。

微自噬是自噬的三种主要类型之一，是一种分解功能失调或不必要的细胞成分的受调节过程。 尽管微自噬被认为参与了对溶酶体损伤的防御，但有关该过程的许多细节仍然未知。

为了揭示溶酶体损伤反应的新调节因子，研究人员深入研究了 Hippo 通路——一种控制各种细胞过程（包括细胞生长）的信号通路。 通过研究，他们发现一种名为丝氨酸-苏氨酸激酶 38 (STK38) 的蛋白质对于溶酶体损伤反应至关重要。

进一步的探索表明，STK38 与运输所需的内体分选复合体 (ESCRT) 机器合作，这是溶酶体修复中已知的参与者。 STK38 将一种称为液泡蛋白分选 4 (VPS4) 的蛋白质招募到受损的溶酶体中，这对于在修复过程中拆卸 ESCRT 机器至关重要。 研究人员还发现这种修复机制是由微自噬介导的。

此外，该研究还确定了自噬相关蛋白 8 (ATG8) 分子亚组（称为 γ-氨基丁酸受体相关蛋白 (GABARAP)）的非典型脂化在修复过程中的重要性。 脂质化是指用脂质延伸修饰 ATG8，是自噬的基本过程。 非典型脂质化涉及将 ATG8 脂质化为单膜内溶酶体，而不是典型脂质化中常见的双膜吞噬泡。

研究人员证明，GABARAP 对于溶酶体修复的第一步至关重要，涉及将 ESCRT 机制募集到受损的溶酶体中。

此外，微自噬调节因子 STK38 和 GABARAP 的消耗被证明会提高衰老细胞的患病率并缩短模型生物秀丽隐杆线虫的寿命。 这些发现强调了 STK38 和 GABARAP 在维持溶酶体完整性、促进健康细胞功能以及防止细胞衰老和机体衰老方面的进化保守作用。

对溶酶体修复过程的全面了解为促进健康衰老开辟了新的可能性，并为年龄相关疾病的潜在治疗干预提供了宝贵的见解。

常见问题解答

问：什么是溶酶体？

答：溶酶体是负责分解和消化受损细胞成分和病原体的细胞结构。

问：什么是微自噬？

答：微自噬是一种调节过程，通过该过程分解功能失调或不必要的细胞成分。

问：STK38是什么？

答：STK38 是一种蛋白质，在受损溶酶体的修复和 ESRT 机制的招募中发挥着至关重要的作用。

问：ESCRT 机械是什么？

答：运输所需的内体分选复合物 (ESCRT) 机械是一种参与多种细胞过程（包括溶酶体修复）的蛋白质复合物。

问：GABARAP 的意义是什么？

答：GABARAP 是自噬相关蛋白 8 (ATG8) 分子的一个亚组，对于溶酶体修复过程中 ESCRT 机制的初始募集至关重要。

问：溶酶体修复如何影响衰老？

答：溶酶体功能障碍和损伤与加速衰老和缩短寿命有关。 了解和促进溶酶体修复机制有助于健康老龄化，并可能有助于治疗与年龄相关的疾病。

问：这项研究中使用的模式生物是什么？

答：研究人员使用秀丽隐杆线虫（生物学研究中常用的生物体）来研究 STK38 和 GABARAP 耗竭对细胞衰老和寿命的影响。