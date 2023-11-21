减少农业甲烷排放：可持续农业的突破

在“农业与气候变化：科学付诸行动”会议上，Teagasc 首席研究科学家 Sinead Waters 教授分享了“Meth-Abate”项目的突破性研究成果。 为了应对爱尔兰农业产生的令人震惊的温室气体排放量，特别是甲烷排放量，沃特斯教授和她的团队一直在研究新的农场技术。

美国环境保护署 (EPA) 的最新数据显示，爱尔兰农业温室气体排放量中有 72% 是由甲烷造成的，这一比例令人震惊。 因此，业界一直在热切寻找有效的方法来减少这些排放。

“Meth-Abate”项目专注于氧化甲烷抑制剂的开发，这是由戈尔韦的 GlasPort Bio 生产的一系列产品。 这些基于过氧化物的化合物已被证明可以安全食用，并且经过了广泛的试验，证明了它们在减少反刍动物发酵产生的甲烷排放方面的功效。

这些研究中出现的最有前途的产品是 RumenGlas，它利用过氧化钙作为其关键成分。 Waters 教授强调了其成本效益，估计每人每天仅花费约 0.9-13 美分。 研究小组观察到甲烷排放量显着减少，与对照组相比，低剂量组甲烷排放量减少了 17%，高剂量组甲烷排放量显着减少了 28%。

除了其减少甲烷的特性外，这些抑制剂还通过将氢重新转化为挥发性脂肪酸而表现出潜在的性能优势。 这一发现为畜牧养殖者带来了令人兴奋的前景，因为性能的提高可以抵消将饲料添加剂纳入其运营的费用。

为了确保符合安全法规，RumenGlas 产品将于 2024 年初接受欧洲食品安全局 (EFSA) 的评估。一旦获得批准，它将为农民提供一个易于使用且高效的解决方案，因为它可以方便地以颗粒形式施用。

除了Teagasc开展的创新工作外，与会的其他专家也强调了减少农业甲烷排放的重要性。 通过改进育种方法和解决与年龄相关的因素，预计到 25 年，牛的肠道甲烷排放量可减少 2050%。

至关重要的是要认识到，任何甲烷排放源，无论动物数量或其对全球变暖的贡献如何，都在气候变化中发挥着重要作用。 通过实施像 RumenGlas 这样的有效战略和技术，农民可以在减轻其经营活动对环境的影响方面产生切实的影响，最终为农业带来更加可持续的未来。

常见问题

1.什么是温室气体排放？

温室气体（GHG）排放是指释放到地球大气中导致温室效应的气体。 这些气体会吸收热量并导致全球变暖和气候变化。 主要温室气体包括二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O) 和氟化气体。

2. 为什么甲烷减排对农业很重要？

甲烷是一种强效温室气体，与二氧化碳相比，其全球变暖潜力明显更高。 在农业部门，甲烷排放主要来自牲畜，特别是牛等反刍动物。 减少农业中的甲烷排放对于缓解气候变化和实现农业可持续发展至关重要。

3. 什么是“Meth-Abate”项目？

“Meth-Abate”项目是爱尔兰农业和食品发展机构 Teagasc 开展的一项研究计划。 该项目旨在开发适用于农场的技术和创新解决方案，以减少畜牧业的甲烷排放。 其主要目标是确定减轻农业对环境影响的有效方法，同时保持可持续生产实践。

4.什么是RumenGlas？它是如何工作的？

RumenGlas 是戈尔韦 GlasPort Bio 开发的产品，作为“Meth-Abate”项目的一部分。 它是一种氧化性甲烷抑制剂，利用过氧化钙作为其活性化合物。 RumenGlas 充当氢汇，将氢重新转化为挥发性脂肪酸，从而减少反刍动物发酵产生的甲烷排放。 它以颗粒形式施用，方便农民将其添加到牲畜饲料中。

5. 使用 RumenGlas 有哪些潜在好处？

除了减少甲烷排放的特性外，RumenGlas 还对牲畜具有潜在的性能优势。 通过将氢重新转化为挥发性脂肪酸，它可以改善动物的性能，从而有助于提高生产力。 这种性能的提高可能会抵消将瘤胃玻璃掺入饲料中的成本，使其成为农民经济上可行的解决方案。

[可选：来源 – EPA（插入 URL）、Teagasc（插入 URL）]