NASA 在系外行星 K2-18 b 大气中发现“含碳”分子

NASA 宣布，詹姆斯·韦伯太空望远镜的数据显示系外行星 K2-18 b 的大气中存在“含碳”分子。 哈勃太空望远镜位于距其主恒星约120光年的宜居带内，这一发现补充了哈勃太空望远镜之前的观测结果，该观测结果表明K2-18 b上存在富氢大气层和被水海洋覆盖的表面。

K2-18 b 于 2015 年被开普勒太空望远镜发现，每 33 天绕其主红矮星运行一次，距离约 13 万英里。 虽然这个距离大约是太阳系中水星和太阳之间距离的三分之一，但红矮星更小、温度更低的事实使得 K2-18 b 存在于可能存在液态水的宜居带内。

作为一颗“迷你海王星”，K2-18 b 的质量约为地球的 8.6 倍。 这种类型的系外行星在我们的太阳系中并不存在，天文学家对其大气层的了解也有限。 然而，NASA 认为这些“Hycean”世界，如 K2-18 b，为生命的存在提供了有希望的环境。

韦伯望远镜最近的观测表明 K2-18 b 的大气中存在甲烷和二氧化碳。 此外，氨的稀缺和二甲基硫醚的潜在检测表明，地球富氢大气层下可能存在水海洋。

尽管这些分子的丰富程度很高，但美国宇航局指出，这并不能保证地球有能力支持生命。 K2-18 b 的半径比地球大，其海洋可能太热或根本不是液体。 有必要对这颗系外行星进行进一步观测，以收集更多数据并更清楚地了解其组成和宜居性。

由于主星的亮度，韦伯望远镜无法直接观测 K2-18 b。 相反，天文学家依靠凌日法，通过这种方法，他们观察到当行星经过恒星前方时恒星亮度的轻微变暗。 这种方法可以分析穿过系外行星大气层的光，从而深入了解其成分。

美国宇航局强调，这一发现只是一个开始，未来还会有更多对潜在宜居带系外行星的观测。 该机构预计韦伯未来的观测将提供有关系外行星及其支持生命的潜力的大量信息。

资料来源：美国宇航局、剑桥大学