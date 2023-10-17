新发现挑战对金星大气层的传统理解

近年来，金星以其严酷且不适宜居住的大气层而闻名。 然而，两个独立的科学团队取得了突破性的发现，可能会改变我们对这颗邻近行星大气现象的看法。

一组行星科学家提出了一种理论，认为金星大气层中观察到的明亮闪光可能是由流星引起的。 这一理论激发了人们对金星上到底发生了什么的好奇，并挑战了闪光与雷暴有关的传统观念。

2021 年，在近距离飞越金星夜间一侧时，帕克太阳探测器探测到了被称为“哨声波”的无线电波。 这些波的频率迅速改变，人们观察到这些波正在向下向金星移动，这与如果它们是由闪电引起的预期相反。

科罗拉多大学博尔德分校的空间物理学家哈里特·乔治和她的团队观察到这些金星哨声波的一个有趣特征。 他们提出，金星弱磁场的扰动，而不是闪电，可能是产生这些波的原因。 当磁场线移动并重新连接时，会释放大量能量，可能会产生观察到的哨声波。

磁重联与其他环境中的各种现象有关，例如加速太阳风和引发地球上的极光。 研究人员表示，这些磁重联的特征与在金星上产生哨声波的能力相一致。

这些发现增加了我们对金星大气过程的理解的复杂性。 虽然金星上持续不断的闪电风暴的概念可能会受到质疑，但围绕其哨声波的来源和性质的谜团却加深了。 这引起了行星科学家和天文学家的兴趣，他们渴望进一步探索这个天体邻居。

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