南非农民发现稀有陨石碎片

一位南非农民有了一个非凡的发现，在他位于北开普省的土地上发现了两块独立的陨石碎片。 这标志着南非 40 多年来首次发现陨石，使该国已确认的陨石总数达到 51 颗。这些碎片根据附近的地标被正式命名为 Brierskop 和 Wolfkop。

陨石是从太空中喷射出来后在穿过地球大气层的旅程中幸存下来的岩石碎片。 它们为科学家提供了有关太阳系形成及其所含有机生命的宝贵见解。 陨石被认为是自然遗产的重要组成部分，受到世界各地博物馆和收藏家的追捧。

寻找陨石是一项具有挑战性的任务，因为它们通常是偶然发现的，或者是在流星火球事件中被目击后发现的。 大部分陨石来自火星和木星之间的小行星带，一小部分来自月球和火星。 由于气候干旱，南极洲和撒哈拉沙漠是寻找陨石的理想地点，这有助于保存。

在南非，陨石被列为国家遗产并受法律保护。 它们必须在认可的机构中妥善储存和保存，以供将来的研究使用。 南非农民最近的发现凸显了该国进一步发现陨石的潜力。

技术的进步，例如记录流星火球轨迹的摄像头网络，使得定位陨石坠落地点变得更加容易。 涉及志愿者地面搜索的公民科学倡议也为陨石的发现做出了贡献。 据估计，每天有 10 到 50 颗陨石降落在地球表面，可能还有更多陨石等待被发现。

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定义：

– 陨石：一块在与地球碰撞后幸存下来的岩石太空碎片。

– 球粒陨石：太阳系中最古老的岩石，可追溯到 4.567 亿年前。

– 遗产法：将某些物品列为国家遗产并保护其免遭损坏、转移、出口或未经适当许可进行交易的法律。

– 公民科学：志愿者参与科学研究和数据收集。

来源：原创文章