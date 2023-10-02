“受精的隐喻：性别平等主义的影响”

耶鲁大学社会学家雷内·阿尔梅林（Rene Almeling）的一项新研究表明，尽管人们对性别、性别和性行为的看法不断变化，但描绘精子细胞和被动卵子之间竞争的人类受精的传统隐喻仍然存在。 这项研究基于对 47 名不同样本的采访，揭示了一种更加性别平等的隐喻的普遍存在，该隐喻将精子和卵子描述为平等的两半。

隐喻是强大的语言工具，它反映并塑造我们对我们的身体、我们自己和社会的集体理解。 通过研究这些生物学隐喻，我们可以深入了解它们所支撑的信念和行动。 阿尔梅林的研究发表在《性别与社会》杂志上，该研究以人类学家艾米丽·马丁 1991 年的一篇论文为基础，强调了男性气质和女性气质的文化信仰如何影响有关受精的科学叙述。

在过去的三十年里，异性恋的推定和男性或女性的二元分类受到了越来越大的挑战。 科学家们也不再将精子描述为活跃的，将卵子描述为被动的，而是结合了漫无目的地移动的精子和发出化学信号的卵子的描述。 阿尔梅林的研究试图确定性别和性观念的改变是否与受精的不同隐喻有关。

该研究对公众进行了调查，代表了不同的教育背景、职业、性取向以及种族和民族背景。 调查结果显示，大多数男性（30 人中的 33 人）和三分之二的女性（9 人中的 14 人）仍然使用主动精子和被动卵子的传统比喻。 这些人描述了精子在成功穿透卵子之前进行的一场竞赛或战斗。

然而，大约三分之一的男性（12 人中的 33 人）和三分之二的女性（10 人中的 14 人）采用了不同的比喻，其中精子和卵子是平等的部分，共同形成一个整体。 与传统的隐喻不同，这个更加平等的版本中不包含竞争或渗透。 这两种细胞都被认为是必要的，但它们本身都不够。

值得注意的是，没有一个受访者将鸡蛋描述为受孕的活性剂。 阿尔梅林强调，了解人们如何使用这些隐喻的模式可以深入了解社会信仰如何塑造我们对生物过程的看法。

隐喻的使用超出了科学研究的范围。 它影响临床医生和患者之间的对话、记者对生殖技术的报道、立法者的政策制定以及个人的日常生活。 我们在讨论生物学时使用的隐喻能够在很大程度上塑造我们的思想并影响社会。

来源：

– 性别与社会杂志 – 耶鲁大学社会学系

– Rene Almeling 的《GUYnecology：男性生殖健康缺失的科学》