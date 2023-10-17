科学家揭示了航天器对地球高层大气的影响

科学家发现，留在地球高层大气中的火箭和航天器碎片可能会对气候产生持久影响。 最近发表在《美国国家科学院院刊》上的一项研究揭示了地球平流层中存在大量的铝和奇异金属。 研究小组能够识别出这些稀有金属源自航天器在重返大气层期间燃烧的物质。 这一发现引发了人们对蓬勃发展的航天工业如何影响地球高层大气的担忧。

该研究涉及操作一架配备敏感工具的特殊研究飞机来收集大气中的气溶胶。 收集到的数据表明，包括锂、铝、铜和铅在内的 20 多种元素的存在比例与航天器中使用的元素相匹配。 这些金属存在于约 10% 的硫酸颗粒中，这对于保护和缓冲臭氧层至关重要。

火箭发射次数的增加导致这些金属颗粒在平流层中积累。 2022年，火箭发射次数达到创纪录的180次，随着航天工业继续发射更多卫星和航天器，这一数字预计还会上升。 研究人员强调，有必要了解载人航天对地球的影响，特别是对臭氧层的影响，臭氧层在吸收太阳有害辐射方面发挥着至关重要的作用。

该研究的结果凸显了研究和理解地球大气层发生的变化的紧迫性。 人类占领和太空活动的影响可能比之前想象的更为严重。 必须优先考虑对地球的研究，以更好地了解和减轻太空探索的潜在后果。

资料来源：美国国家科学院院刊（研究）