深入研究 X 射线散射的力量：揭开材料的秘密

SLAC国家加速器实验室的科学家最近完成了对直线加速器相干光源（LCLS）的重大升级，这是世界上第一个硬X射线自由电子激光器（XFEL）。 此次升级将使 XFEL 光束平均亮度提高 10,000 倍，每秒产生的脉冲数增加 8,000 倍，从而实现各个科学领域的突破性研究。

为了充分利用 LCLS 的增强功能，我们开发了尖端的科学仪器和技术。 chemRIXS 和 qRIXS 这两种著名仪器利用一种称为共振非弹性 X 射线散射 (RIXS) 的方法来探测材料的特性。 通过从材料上散射 X 射线脉冲，原子深处的电子被驱动进入更高的能态。 当这些电子重新稳定下来时，它们会发光，使研究人员能够详细分析材料的特性。

RIXS 的这项技术迅速发展，为材料行为提供了通过其他方法无法获得的宝贵见解。 通过 LCLS 升级，RIXS 现在可以捕获材料随时间的动态变化。 研究人员可以观察电子电荷、自旋、原子振动和相互作用之间的相互作用，所有这些都发生在超快的时间尺度上。 LCLS-II 亮度的提高使这种变革能力成为可能。

RIXS 的一个令人兴奋的应用是光系统 II (PS-II) 的研究，这是一种参与光合作用的蛋白质复合物。 PS-II 水分解过程中的过渡时刻和电荷流可以使用 chemRIXS 进行研究。 这项研究有助于开发更清洁、更高效的人工光合作用系统。

在 qRIXS，科学家们将专注于揭示量子材料的特性，这些材料表现出室温超导等有趣的现象。 铜氧化物（称为铜酸盐）因其在意想不到的高温下以零电阻承载电流的能力而受到特别关注。 通过研究电荷密度波及其跃迁，研究人员旨在揭示高温超导的机制。

另一种仪器是时间分辨原子、分子和光学科学 (TMO)，科学家可以测量仅持续阿秒的超短 X 射线脉冲。 这种史无前例的技术被称为 X 射线激光增强阿秒脉冲发生 (XLEAP)，它为原子和分子过程的动力学提供了高度精确的见解。

借助这些仪器和技术，LCLS 的研究人员可以揭开材料的秘密，突破物理、化学和生物学领域科学理解的界限。

常见问题解答

LCLS升级的目的是什么？

直线加速器相干光源（LCLS）的升级旨在显着提高X射线自由电子激光器（XFEL）的亮度和脉冲速率，从而实现各个科学领域的突破性研究。

什么是共振非弹性 X 射线散射 (RIXS)？

共振非弹性 X 射线散射 (RIXS) 是一种涉及从材料散射 X 射线脉冲，将原子深处的电子驱动到更高能态的技术。 通过测量电子沉降时发出的光，研究人员可以详细了解材料的特性。

RIXS 可以揭示哪些其他方法无法揭示的内容？

RIXS 可以提供有关材料行为的有价值的信息，而这些信息是通过其他方法无法获得的。 它使研究人员能够捕捉随时间的动态变化，观察材料内的能量流，并研究电子电荷、自旋、原子振动和相互作用之间的相互作用。

使用 chemRIXS 研究光系统 II (PS-II) 有何意义？

使用 chemRIXS 研究 PS-II 有助于科学家了解光合作用水分解过程中的过渡时刻和电荷流。 这些知识有助于开发更有效的人工光合作用系统来产生可再生能源。

什么是量子材料，为什么它们很重要？

量子材料在原子尺度上表现出独特的性质和现象，为各种技术应用提供了潜在的突破。 研究这些材料，例如氧化铜（铜酸盐），可以深入了解室温超导性，并增进我们对高温超导体的理解。

时间分辨原子、分子和光学科学 (TMO) 仪器可以实现什么目标？

TMO 仪器使科学家能够测量阿秒时间尺度的超短 X 射线脉冲。 这种能力可以对原子和分子过程进行详细观察，为理解化学和物理学的基本动力学打开了大门。