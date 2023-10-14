帕克太阳能探测器创下新的速度记录，达到每小时 400,000 英里

美国宇航局 (NASA) 2018 年发射的帕克太阳探测器 (Parker Solar Probe) 实现了另一项突破性壮举，其任务是观测太阳。 它的速度达到了每小时 400,000 英里（每小时 635,266 公里），使其成为有史以来最快的人造物体。

帕克太阳探测器于 17 年 27 月 2023 日完成第 364,660 次绕日轨道运行，其速度超过了之前 XNUMX 英里/小时的峰值速度。 这一非凡的成就证明了航天器能够承受极端条件并以前所未有的速度行驶。

帕克太阳探测器的主要目标是收集数据并研究太阳风的起源和演化。 它配备了测量太阳磁场、电场和等离子体粒子的仪器。 通过了解这些现象，科学家希望深入了解太阳对地球和整个太阳系的影响。

尽管以如此巨大的速度行驶，航天器没有遇到任何问题。 美国宇航局确认所有系统都运行正常，探测器一直与约翰·霍普金斯应用物理实验室的任务操作员保持联系。

除了打破速度记录外，帕克太阳探测器在最后一次绕太阳运行时还创下了新的距离记录。 它距离太阳表面 4.51 万英里（7.26 万公里）以内。 然而，预计它会更加接近，最接近的距离估计约为 3.9 万英里。

帕克太阳探测器的任务包括完成总共 24 圈绕太阳运行的轨道。 还有七个轨道运行，科学家们预计会收集有关我们中心恒星的更多有价值的数据。 到 2025 年，当任务结束时，航天器预计将达到令人难以置信的每小时 430,000 英里的速度，相当于光速的约 0.064%。

这项任务的意义在于，了解太阳对于理解其对地球的影响至关重要。 帕克太阳探测器旨在回答有关太阳的重要问题，例如为什么日冕明显高于光球层、太阳风如何加速以及高能太阳粒子的动力是什么。 尽管探测器已经提供了一些答案，但科学家们仍热切地等待着在即将到来的轨道上收集到的大量数据。

（定义：

– 太阳风：从太阳高层大气中喷出的带电粒子流（主要是质子和电子）。

– 日冕：日全食期间可见的太阳大气层的最外层部分。

– 光球层：太阳的可见表面。）