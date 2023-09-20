线粒体 DNA 在人类生殖中的作用

本文探讨的新研究证实了线粒体 DNA (mtDNA) 完全遗传自母亲的科学认识。 这项研究发表在《自然遗传学》杂志上，是俄勒冈健康与科学大学和其他机构合作的成果。

此前，人们认为父亲的线粒体DNA在受精后就被消除了，但研究发现，成熟的精子确实携带少量线粒体，尽管它们缺乏完整的线粒体DNA。 研究人员还发现，精子细胞缺乏维持线粒体DNA所必需的蛋白质。 目前尚不清楚这种排除的原因，但可能与精子在受精过程中的高能量需求有关，这可能导致线粒体DNA突变的积累。

相比之下，正在发育的卵子（称为卵母细胞）主要依赖周围细胞获取能量并维持相对原始的线粒体DNA。 这种区别有助于完全遗传母体 mtDNA 的进化优势，因为它限制了后代致病 mtDNA 突变的风险。 线粒体 DNA 突变可能导致致命疾病，影响心脏、肌肉和大脑等需要高能量的器官。

为了防止已知 mtDNA 疾病的传播，人们开发了线粒体替代疗法 (MRT)。 MRT 涉及通过体外受精用来自供体卵子的健康线粒体 DNA 替换突变线粒体 DNA。 然而，MRT的临床试验目前在美国受到限制，英国和希腊等其他国家也正在进行试验。

关于线粒体DNA在精子成熟和受精中的作用的新发现对人类生育能力和生殖细胞治疗具有重要意义。 了解参与 mtDNA 维持的蛋白质的功能可能会促进不孕症治疗和辅助生殖技术的进步。

来源：ANI | | 发布者：Tapatrisha Das，华盛顿特区，20 年 2023 月 XNUMX 日

定义：

– 线粒体 DNA (mtDNA)：储存在线粒体中的遗传密码，线粒体充当体内每个细胞的动力装置。

– 卵母细胞：正在发育的卵子。

– 线粒体转录因子 A (TFAM)：一种维持 mtDNA 所必需的蛋白质。

– 线粒体替代疗法（MRT）：一种通过体外受精用健康线粒体DNA替换突变线粒体DNA的方法。

资料来源：未提供更多信息。