帕克宇宙飞船见证了前所未有的太阳耀斑

帕克航天器是距离太阳最近的人造物体，它经历了一次强大的太阳爆炸，称为日冕物质抛射（CME），为研究人员提供了对这些喷发的独特见解。 太阳喷发可以释放数十亿吨带电粒子，当这些粒子射向地球时，有可能破坏卫星电子设备、电网，甚至导致整个大陆停电。

帕克探测器是最快的人造物体，它探测到了日冕物质抛射并穿过它，使科学家能够以前所未有的细节观察这一事件。 该航天器距离太阳表面仅 9.2 万公里（5.7 万英里），比水星到我们恒星的距离还要近。

帕克航天器的观测结果显示，日冕物质抛射的运行速度高达每秒 1,350 公里（840 英里）。 如果类似的耀斑袭击地球，其威力可能与 1859 年卡林顿事件一样强大，卡林顿事件被认为是有记录以来袭击地球的最强大太阳风暴。 如果不及时发现，今天的此类事件可能会导致大范围停电并扰乱通信系统。

然而，帕克探测器由于其隔热罩和热保护系统而并未受到太阳风暴的影响。 它花了大约两天的时间观察日冕物质抛射，为科学家提供了有关这些天体事件的前所未有的数据。

科学家目前正在分析日冕物质抛射内航天器收集的测量结果，并将其与在其外部收集的数据进行比较。 这项分析将帮助研究人员更好地理解这些事件如何展开以及不同现象之间的联系。

随着太阳接近太阳活动极大期（太阳活动周期 11 年的峰值），科学家预计帕克航天器将观测到更大规模的日冕物质抛射。 该航天器的下一次飞越太阳计划于 27 月 XNUMX 日进行。

来源：

天体物理学杂志

美国航空航天局

约翰霍普金斯大学

美国加州大学伯克利分校