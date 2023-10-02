大规模近地轨道通信卫星可能会扰乱天文学

对 BlueWalker 3 原型卫星的观测表明，它是夜空中最亮的天体之一，除了最亮的星星之外，其他所有星星都黯然失色。 这引起了天文学家的担忧，担心大型卫星星座可能会对我们观测恒星和进行射电天文学的能力造成干扰。

几家公司正计划发射卫星星座，以在全球范围内提供移动或宽带服务。 这些卫星需要处于近地轨道，并且体积可能相对较大，对夜空观测构成威胁。 针对这一问题，由IAU中心的天文学家领导的国际科学家小组评估了BlueWalker 3卫星对天文学的影响。

BlueWalker 3 卫星由 AST SpaceMobile 发射，是一个由一百多颗类似卫星组成的计划星座的原型，旨在用于移动通信。 该卫星的亮度是通过国际观测活动进行分析的，其中包括来自世界各地的专业和业余天文学家的贡献。

130 天收集的数据显示，随着卫星 64 平方米天线阵列的展开，亮度急剧增加。 这使其成为近地轨道有史以来部署的最大的商业天线系统。 预测卫星的轨迹对于天文学家避开它们或至少知道它们在数据中的位置至关重要。 然而，降低它们的亮度具有挑战性，因为掩盖它们的位置会导致该部分天空的数据丢失。

除了可见观测之外，BlueWalker 3 还对射电天文学构成威胁，因为它的发射频率接近射电望远镜使用的频率。 目前，天文台针对无线电干扰的保护主要适用于地面发射机，可能不足以保护射电望远镜免受卫星传输的影响。

国际天文学联合会 (IAU) 和 CPS 合作伙伴承认卫星星座对于全球通信的重要性，但强调需要制定战略，尽量减少其对天文观测的影响。 需要进一步研究来开发方法来保护现有和即将推出的望远镜免受未来计划发射的众多卫星的影响。

BlueWalker 3 的观测将继续进行，并计划在今年晚些时候研究其热发射。 关于这一主题的进一步讨论将在 XNUMX 月份的 IAU 研讨会：天文学和卫星星座：前进之路上进行。

资料来源：Sangeetha Nandakumar，“BlueWalker 3 卫星的高光学亮度”，《自然》（2023 年）。 DOI：10.1038/s41586-023-06672-7。 [来源：伦敦帝国理工学院]