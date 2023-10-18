一颗巨大的冰火山彗星接近地球

天文学家有了一个非凡的发现——一颗三倍于珠穆朗玛峰大小的彗星，被称为 12P/Pons-Brooks，它在太空中爆炸，现在正向地球飞去。 这颗彗星属于一种罕见的类别，称为低温火山彗星或冷火山彗星，由冰、尘埃和气体组成。 它有一个直径估计约为 18.6 英里（30 公里）的实心核。 当太阳加热其冷岩浆时，彗星内部压力增大，最终导致氮气和一氧化碳爆炸。 这些爆炸导致冷冻碎片被抛入彗星外壳的裂缝中，从而形成类似于一对角或马蹄铁的独特形状。

尽管彗星具有爆炸性行为，但无需担心会撞击地球。 随着庞斯-布鲁克斯火山越来越接近地球，预计它会继续喷发，但在最接近地球时，它仍将保持在 232 亿公里（144 亿英里）的安全距离。 这使其远远超出了近地天体 (NEO) 的范围，近地天体通常在距地球 120 亿英里的范围内经过。

虽然这颗彗星不会对地球构成危险，但它确实为天空观测者提供了难得的机会。 庞斯-布鲁克斯上一次肉眼可见是在 1954 年，预计它将在 2024 年 2 月和 2024 月的夜空中达到最亮，尽管它将在 2095 月份最接近我们的星球。 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日晚上，这颗彗星预计将达到其峰值亮度。 在最接近之后，庞斯-布鲁克斯将返回太阳系外层，直到 XNUMX 年才再次可见。

目前，庞斯-布鲁克斯位于武仙座，面向东北偏东时，可以在距地平线 36 度的高度观测到。 其巨大的尺寸和罕见的可见度使这颗冰火山彗星成为令人惊叹的天体事件。

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