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一颗带有独特“角”的巨大彗星冲向地球

By曼波布雷西亚

17月 2023日，XNUMX
一颗带有独特“角”的巨大彗星冲向地球

一颗名为 12P/Pons-Brooks 的巨大彗星正在快速接近地球，展现出其被称为“角”的显着特征。 尽管最近经历了四个月内的第二次大喷发，但这些突出特征仍然可见。 这颗彗星的独特之处在于其顶部有一座活火山。 这颗巨大的彗星大约有一座城市那么大，它蕴藏着一座火山，在首次爆炸几个月后，该火山将再次喷发。 当它继续向太阳前进时，预计会释放出令人惊叹的气体和冰云，就像从彗星表面伸出的一对角。

12P/Pons-Brooks 被归类为低温火山彗星，其核心直径约为 30 公里。 该核心由气体、尘埃和冰的组合组成，统称为“冰岩浆”。 彗核被称为“彗发”的气体罩包围。 当原子核的温度升高时，它会向太空释放爆炸。

专家们注意到这颗彗星独特的角的扩大和发展。 有些人甚至进行了比较，将彗星的不规则形状比作科幻小说中的宇宙飞船，例如《星球大战》中的千年隼号。 彗发的不规则形状归因于彗核的异常。 英国天文学院的天文学家理查德·迈尔斯解释说，彗星内部气体的长期膨胀塑造了其不规则的形状。

在接下来的几天里，彗星的彗发预计将继续扩大，进一步凸显其引人注目的角。 这一非凡的天体现象将于 21 年 2024 月 2095 日吸引地球居民，然后将彗星推回太阳系外围。 然而，直到XNUMX年才会回归。

来源：
– Spaceweather.com
– 生活科学

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