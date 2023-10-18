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科学

巨大的冰火山彗星接近地球

By加布里埃尔博塔

18月 2023日，XNUMX
巨大的冰火山彗星接近地球

科学家报告称，发现了一颗三倍于珠穆朗玛峰大小的巨大彗星，该彗星正在快速接近地球。 然而，无需担心，因为这颗彗星并未与我们的星球发生碰撞。 相反，预计当它于 21 年 2024 月 XNUMX 日到达距离地球最近的点时，肉眼就可以看到它。

这颗天体被命名为 12P/Pons-Brooks，被归类为低温火山彗星。 这些类型的彗星有一个固体核心，跨度长达 18.6 英里（30 公里），由冰、尘埃和气体的混合物组成。 当太阳使彗星变暖时，核心内的压力会增加，导致氮气和一氧化碳从彗星外层的裂缝中喷出，形成冰碎片。

庞斯布鲁克斯在四个月内经历了两次爆炸事件，使其具有独特的喇叭状形状。 一些观察家甚至将其外观比作《星球大战》系列中的千年隼。 就大小而言，这颗彗星可与著名的哈雷彗星相媲美，哈雷彗星最后一次在没有望远镜的情况下可见是在1954年。庞斯-布鲁克斯彗星与太阳轨道相似，轨道周期为71年，因此被归类为“哈雷型彗星” 。

随着庞斯-布鲁克斯彗星在 2024 年 2 月接近地球最近点，天空观察者可以期待在 2024 年 2095 月 XNUMX 日看到它的峰值亮度。在这次近距离接触之后，这颗彗星将继续其旅程返回太阳系的遥远地方，预计下一次回归将在 XNUMX 年。

目前，这颗彗星位于武仙座内，在东北偏东方向可见，距地平线约 36 度。 随着彗星继续向地球航行，预计还会发生进一步的喷发，甚至可能更为严重。

尽管庞斯-布鲁克斯彗星令人印象深刻，但我们宇宙附近最汹涌的火山彗星是 29P/施瓦斯曼-瓦赫曼。 这颗巨大的彗星宽 37 英里（60 公里），以每小时 26,000 英里的惊人速度绕太阳运行经过木星。 据信，它每年喷发约 20 次，并于 12 年 2022 月发生了 XNUMX 年来最猛烈的喷发，将约 XNUMX 万吨冷岩浆喷射到太空中。

来源：
– 来源文章：“科学家报告说，一颗巨大的彗星，其大小是珠穆朗玛峰的三倍，已经冲入太空，现在正加速冲向地球。 然而，没有理由惊慌：彗星不会与我们相撞。 相反，预计 21 年 2024 月 XNUMX 日，它在距离地球最近的点周围肉眼可见。” （未提供网址）
– 定义：冰火山彗星、12P/Pons-Brooks、哈雷彗星（未提供 URL）

By 加布里埃尔博塔

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