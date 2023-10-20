新发现的闭路电视录像显示墨尔本发生巨响之前有闪光

澳大利亚东北部墨尔本的闭路电视录像捕捉到突然出现一道闪光，随后发出一声巨响，让居民感到困惑。 这段视频由多琳的一名居民拍摄，视频中出现了明亮的闪光和爆炸声。 来自博文和唐卡斯特等附近地区的忧心忡忡的居民通过社交媒体寻求答案。

尽管有各种猜测，但澳大利亚国立大学天文学家布拉德·塔克认为，这种现象很可能是由陨石破裂引起的。 他解释说，当一颗快速移动的小行星进入地球大气层时，释放的能量会产生音爆，从而产生爆炸声。 塔克还强调，此类事件发生在特定地区并被特定地区的居民目睹并不罕见。

根据闪光和爆炸的大小，塔克估计这颗小行星的宽度约为 4 至 16 英寸，大约有篮球那么大。 小行星的碎片要么在进入大气层时被烧毁，要么落到地球上。

虽然科学家擅长探测大于 100 米的小行星，但像最近发生的事件这样较小的小行星可能直到撞击前不久才被发现。 塔克保证，一颗与导致恐龙灭绝的小行星大小相似的小行星撞击地球的可能性极小。 然而，较小的小行星仍然可以释放大量的能量。

来自兰沃林的杰森·布苏蒂尔等目击者报告说，他看到流星飞向丹德农。 闭路电视录像为科学家研究这些天体事件提供了宝贵的证据。

来源：

– YouTube/7News 澳大利亚

– 3AW（布拉德·塔克采访）