探索南极臭氧空洞的复杂性

奥塔哥大学的研究人员表示，与公众的看法相反，南极臭氧空洞在过去四年中仍然非常大且持续存在。 虽然氯氟碳化合物 (CFC) 长期以来一直被认为是臭氧层消耗的罪魁祸首，但这项研究表明还有其他影响因素。

在最近发表在《自然通讯》上的研究中，研究小组检查了 2004 年至 2022 年南极臭氧空洞内不同海拔和纬度臭氧水平的月度和每日变化。主要作者、物理系博士生 Hannah Kessenich 透露臭氧空洞在春季不仅扩大，而且加深，与19年前相比，其中心的臭氧明显减少。

研究人员建立了臭氧减少与进入南极洲上空极涡的空气变化之间的联系。 这表明最近大臭氧空洞的激增不能仅仅归因于氟氯化碳。 尽管《蒙特利尔议定书》自 1987 年以来一直对臭氧消耗物质进行监管，在限制氟氯化碳的影响方面取得了显着进展，但其他复杂因素也可能发挥作用。

尽管公众认为臭氧空洞问题已得到解决，但研究指出，该空洞是过去三年有记录以来最大的空洞之一，在此之前的五年中有两年也出现了严重的臭氧消耗。 事实上，2023年的臭氧空洞已经超过了前三年的规模，达到超过26万平方公里，几乎是南极洲面积的两倍。

了解臭氧的变化至关重要，因为它对南半球的气候有重大影响。 南极臭氧空洞是该气候系统的一个组成部分。 虽然臭氧空洞的影响与温室气体的影响不同，但它与大气平衡有着微妙的相互作用。 由于臭氧通常吸收紫外线，臭氧层中的空洞可能会导致南极洲表面出现极端的紫外线水平，并扰乱大气中的热量分布。

这种破坏可能会导致南半球风型和地表气候的改变，从而影响世界各地的地区。 此外，研究人员强调，新西兰人不必过度担心今年紫外线的增加。 南极臭氧空洞主要位于南极洲和南极上空，对新西兰的影响最小。

常见问题解答：

问：对南极臭氧空洞进行了哪些研究？

答：奥塔哥大学的研究人员进行了一项研究，分析了 2004 年至 2022 年南极臭氧空洞内每月和每日的臭氧变化。

问：关于臭氧空洞有什么发现？

答：研究发现，过去几年臭氧空洞的规模不断扩大、加深，其中心的臭氧与19年前相比明显减少。

问：造成臭氧层空洞的因素有哪些？

答：虽然氯氟烃 (CFC) 通常与臭氧消耗有关，但研究人员认为其他复杂因素也发挥了作用。

问：臭氧层空洞有改善吗？

答：尽管《蒙特利尔议定书》取得了进展，但臭氧空洞仍是近年来有记录以来最大的空洞之一。

问：臭氧空洞对气候有什么影响？

答：臭氧空洞对南半球​​的风型和地表气候具有下游影响，对全球天气模式具有潜在影响。

问：新西兰人应该担心紫外线增加吗？

答：南极臭氧空洞主要位于南极洲和南极上空，对新西兰影响最小。 不需要额外涂抹防晒霜。