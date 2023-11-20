火星消失：太阳合相的无声之舞

发布于： 21 年 2023 月 04 日，星期二 17:23:XNUMX（太平洋时间）

我们的邻近行星火星即将从地球的视野中消失，促使美国宇航局暂时停止在这颗红色星球上的任务。 这种现象被称为太阳合相，发生在地球、火星和太阳排成一条直线时，遮挡了视线并中断了两颗行星之间的信号。 因此，直到 25 月 XNUMX 日，地球才会完全看不见火星。

在太阳合相期间，美国宇航局在火星和地球上的漫游车、着陆器和轨道飞行器之间的通信变得不可能。 太阳的火球充当屏障，阻止信号的传输。 在此期间发送新指令或尝试进行通信的风险很高，因为太阳发射的带电粒子的干扰可能会破坏消息并可能危及航天器。

为了减轻潜在风险，美国宇航局已采取预防措施。 他们准备了“待办事项”清单，供航天器在暂停期间自主遵循。 该航天器将进入自动驾驶状态，使美国宇航局能够在通信中断的情况下监测他们的健康状况并收集数据。

这并不是美国宇航局第一次遇到太阳合相。 多年来，他们已经熟练地驾驭这种天文之舞。 尽管火星探测器将暂时失去联系，但美国宇航局仍然对他们处理这种情况并确保其任务顺利进行的能力充满信心。

在接下来的几周内，美国宇航局的任务团队将继续密切关注航天器并监听任何麻烦的迹象。 美国宇航局喷气推进实验室火星中继网络经理罗伊·格拉登表示，他们致力于维持航天器的健康并在整个合流过程中监控其进展。

虽然火星可能会从我们的视线中消失，但对这颗红色星球的科学探索仍在幕后继续进行。 美国宇航局在火星上的任务和发现让我们更接近解开我们天体邻居的谜团，并增进我们对宇宙的理解。

常见问题解答

问：什么是太阳合相？

答：太阳合相是当地球、火星和太阳排成一条直线时发生的一种现象，导致两颗行星彼此看不见。

问：为什么太阳合相会中断地球和火星之间的通讯？

答：太阳的炽热球体遮挡了视线，并干扰了从地球和火星发出的信号，使通信变得不可能。

问：在太阳合相期间发送信号有哪些风险？

答：太阳合相期间发送的信号可能会被太阳发射的带电粒子破坏，从而可能危及航天器。

问：NASA 如何降低太阳合相期间的风险？

答：NASA 为航天器准备了“待办事项”清单，以便航天器在暂停期间自主遵循，并监测它们的健康状况以确保它们的健康。

问：日合会持续多久？

答：太阳合相将持续到25月XNUMX日，在此期间从地球上看不到火星。