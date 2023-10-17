有记录以来最强烈的火星地震是由构造力而非小行星撞击引起的

科学家发现，火星上有记录以来最强烈的地震并不是由小行星撞击引起的，而是由行星本身的构造力引起的。 这一发现表明火星的地震活动比之前认为的更加活跃。

NASA 的 InSight 着陆器于 2018 年 4.7 月登陆火星，并于 4 年 2022 月 2021 日检测到一场 XNUMX 级地震。这次地震比之前的记录保持者（也是 InSight 在 XNUMX 年测量到的）强五倍。与大多数仅持续时间的火星地震不同一个小时后，这次地震的余波持续了前所未有的六个小时，使其成为另一个星球上有记录以来持续时间最长的地震。

自抵达火星以来，洞察号已检测到超过 1,300 次火星地震，但这次特别的地震之所以引人注目，是因为它的信号与小行星撞击引起的信号相似。 然而，没有发现撞击坑或尘埃羽流的证据，这使得科学家们得出结论，这次地震是构造起源的。

与传统观点相反，火星此前被认为太小、太冷，无法表现出构造活动。 与地球不同，火星没有会响应地幔力而移动的构造板块。 相反，洞察号探测到的地震很可能是由火星地壳内数十亿年前的应力释放引起的，这些应力是随着地球不同部分以不同速率冷却和收缩而形成的。

了解火星的构造活动对于未来的探索和潜在的人类殖民至关重要。 通过研究地球上压力的分布，科学家希望确定人类居住的安全区域和应该避开的区域。

这项开创性的研究发表在《地球物理研究快报》杂志上。

来源：

– “有史以来最强烈的火星地震是构造地震，而不是小行星地震” – Space.com

– “为什么火星正在震动我们的世界” – NASA 的火星洞察号任务