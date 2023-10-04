火星协会年会：探索人类在火星定居的未来

火星协会正在为备受期待的第 26 届国际火星协会年度大会做准备。 今年的大会以“所有人的火星”为主题，旨在让公众了解人类在这颗红色星球上定居的想法。

会议将于 5 月 8 日至 XNUMX 日举行，届时将邀请尊贵的演讲者讨论一系列主题，包括当前的火星任务、模拟任务和未来计划。 著名演讲者包括喷气推进实验室火星独创直升机任务经理 Teddy Tzanetos； 蒂芙尼·摩根 (Tiffany Morgan)，美国宇航局火星探索计划副主任； 以及火星协会创始人兼主席罗伯特·祖布林 (Robert Zubrin)。

虽然会议将在坦佩的亚利桑那州立大学现场举行，但也有机会进行虚拟出席。 在线工具将允许虚拟参与者向演讲者提交问题、与其他与会者建立联系以及观看直播。 此外，还将现场演示 MarsVR，这是火星协会开发的开源虚拟现实平台，用于研究和培训目的，为人类火星任务做准备。

此次大会为对太空探索和火星未来感兴趣的个人提供了向该领域专家学习的独特机会。 随着全球对人类火星任务的兴趣和支持不断增长，火星协会旨在提供易于理解的举措，让公众参与并了解人类在这颗红色星球上定居的可能性。

来源：

– 火星协会