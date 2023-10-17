Mills CNC 在 FANUC 开放日展示 SYNERGi Premier Cell

Mills CNC 是 DN Solutions 和 Zayer 机床在英国和爱尔兰的独家经销商，在 14 月 16 日至 XNUMX 日举行的 FANUC 开放日活动中展示了 SYNERGi Premier 自动化制造单元。 此次展示凸显了 Mills CNC 作为向零部件制造商提供先进自动化系统的领先供应商的专业知识。

SYNERGi Premier 单元是最先进的自动化制造解决方案，旨在提高生产力和效率。 它集成了FANUC机器人、机床和其他尖端技术，以简化生产流程。 该单元为制造商提供了更大的灵活性，使他们能够以最少的人为干预生产高质量的组件。

在 FANUC 开放日上，Mills CNC 旨在向行业专业人士和决策者展示 SYNERGi Premier 单元的功能和优势。 该活动是展示自动化和制造技术最新进展的平台。

Mills CNC 在为制造业提供创新解决方案方面建立了良好的声誉。 作为 DN Solutions 和 Zayer 机床的独家经销商，该公司为客户提供顶级的设备和卓越的服务。 他们在先进自动化系统方面的专业知识使零部件制造商能够优化其运营并在快速发展的行业中保持领先地位。

总体而言，FANUC 开放日展示的 SYNERGi Premier 单元体现了 Mills CNC 通过提供尖端自动化解决方案来支持制造业的承诺。 通过与 FANUC 等行业领先公司的合作，Mills CNC 不断推动制造业的创新和效率。

定义：

– 自动化制造单元：结合各种制造技术和自动化组件以优化生产流程的系统。

– 组件制造商：为大型产品或系统生产单个零件或组件的公司。

来源：

– 铣床 CNC：[源 URL]

– 发那科：[源 URL]