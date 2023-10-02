印度计划利用 Mangalyaan-2 进行第二次火星任务

在其历史性的首次任务九年后，印度正准备向火星发射另一艘航天器。 印度空间研究组织 (ISRO) 计划在不久的将来发射 Mangalyaan-2，非正式名称为火星轨道飞行器 Mission-2。 该任务将携带四个有效载荷来研究火星的各个方面，包括行星际尘埃、火星大气和环境。

其中的有效载荷之一，火星轨道尘埃实验（MODEX），将帮助科学家了解火星高海拔尘埃颗粒的起源、丰度、分布和通量。 另一项实验是射电掩星（RO）实验，旨在测量火星大气中的中性和电子密度分布。 该实验使用以 X 波段频率运行的微波发射器。

ISRO还计划开发高能离子光谱仪（EIS）来表征火星环境中的太阳能粒子和超热太阳风粒子。 此外，朗缪尔探针和电场实验（LPEX）将能够测量电子数密度、电子温度和电场波，从而更好地了解火星上的等离子体环境。

2014年，印度首次成功进入火星轨道，实现了一个重要的里程碑。 第一个火星任务携带了五个科学有效载荷，用于研究行星表面特征、形态、矿物学和大气的各个方面。 目标包括设计和发射能够在火星之旅和绕火星轨道上自主运行的火星轨道航天器。

印度重新关注火星探索凸显了其对进一步提升太空探索科学知识和技术能力的承诺。 研究人员希望通过 Mangalyaan-2 收集更多有关火星的数据，并深入了解其大气、环境和潜在的宜居性。 这次任务是印度雄心勃勃的太空探索计划的又一个重要步骤。

来源：

——《印度斯坦时报》